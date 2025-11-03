Зимова підтримка: українці зможуть отримати 1000 гривень на різні потреби

Президент Володимир Зеленський оголосив про запуск програми Зимова підтримка, яка передбачає пряму фінансову допомогу українцям.

Зимова підтримка: хто зможе отримати виплати та який їх розмір

За його словами, пакет допомоги охопить мільйони громадян з фокусом на вразливі групи, такі як малозабезпечені сім’ї, внутрішньо переміщені особи (ВПО), пенсіонери та родини з дітьми. Міністерство соціальної політики вже підготувало перші деталі, а повний план представлять до 15 листопада.

Виплату у розмірі 1000 гривень зможуть отримати всі українці, які звернуться в грудні. Ця сума призначена для широкого спектра витрат: від комуналки та мобільного зв’язку до книг, залізничних квитків чи відвідування театрів. За аналогією з минулорічною тисячею гривень кошти потрібно буде використати протягом 6 місяців після отримання.

Також присутня додаткова виплата з програми Зимова підтримка: вона становитиме 6500 гривень одноразово для вразливих категорій: самотніх пенсіонерів, сімей з дітьми, осіб з інвалідністю I групи серед ВПО, багатодітних родин та інших малозабезпечених людей. Кошти можна витратити на нагальні потреби — продукти, ліки, теплий одяг, комунальні послуги, проїзд чи інші подібні видатки.

За даними Мінсоцполітики, очолюваного Денисом Улютиним, проект виплати 6500 грн вже готовий до розгляду на урядовому засіданні. Подавати заявки на 1000 грн потрібно буде в грудні, а для інших виплат — через відповідні програми.

