Зимова підтримка: украинцы смогут получить 1000 гривен на разные нужды

Президент Владимир Зеленский объявил о запуске программы Зимова підтримка, которая предусматривает прямую финансовую помощь украинцам.

Читай в материале, кто сможет получить деньги и когда начнется программа.

Зимова підтримка: кто сможет получить выплаты и каков их размер

По его словам, пакет помощи охватит миллионы граждан с фокусом на уязвимые группы, такие как малообеспеченные семьи, внутренне перемещенные лица (ВПЛ), пенсионеры и семьи с детьми. Министерство социальной политики уже подготовило первые детали, а полный план будет представлен до 15 ноября.

Выплату в размере 1000 гривен смогут получить все украинцы, которые обратятся в декабре. Эта сумма предназначена для широкого спектра расходов: от коммуналки и мобильной связи до книг, ж/д билетов или посещения театров. По аналогии с тысячей гривен прошлого года средства нужно будет использовать в течение 6 месяцев после получения.

Также присутствует дополнительная выплата по программе Зимова підтримка: она составит 6500 гривен единовременно для уязвимых категорий: одиноких пенсионеров, семей с детьми, лиц с инвалидностью I группы среди ВПЛ, многодетных семей и других малообеспеченных людей. Средства можно потратить на срочные нужды — продукты, лекарства, теплую одежду, коммунальные услуги, проезд или другие подобные расходы.

По данным Минсоцполитики, возглавляемого Денисом Улютиным, проект выплаты 6500 грн уже готов к рассмотрению на правительственном заседании. Подавать заявки на 1000 грн нужно будет в декабре, а для других выплат — через соответствующие программы.

