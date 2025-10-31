20 тысяч гривен на дрова от ООН: кто может получить помощь на зиму

В условиях войны и энергетического кризиса на территории Украины ООН продолжает оказывать помощь украинцам во время отопительного сезона. В этом году программа будет охватывать прифронтовые территории и предусматривает одноразовую выплату на покупку твердого топлива.

Читай, какая выплата предусматривается и кому она будет доступна — в материале.

20 тысяч на дрова от ООН: что известно о программе

Согласно информации УВКБ ООН, такая помощь в размере 19 400 гривен предоставляется каждому домашнему хозяйству, находящемуся на прифронтовой территории.

Денежные средства будут выплачиваться только тем лицам, которые отапливают жилье твердым печным бытовым топливом и фактически проживают в следующих областях:

Сумской;

Харьковский;

Херсонской;

Луганской;

Донецкой;

Днепропетровской;

Запорожский;

Николаевской;

Черниговской.

Существует приоритетность среди определенных категорий лиц, которые получат выплату в первую очередь:

получатели субсидий на твердое топливо;

получатели льгот на твердое топливо;

одинокие нетрудоспособные лица пенсионного возраста;

одинокие матери (или отцы) без брака;

получатели помощи на рождение ребенка;

многодетные семьи;

лица с инвалидностью (в частности члены семьи) и семьи с детьми с инвалидностью;

ВПЛ;

детские дома семейного типа хотя бы с одним ребенком-сиротой или лишенным родительской опеки;

приемные семьи хотя бы с одним ребенком-сиротой или лишенным родительской опеки.

Средства будут перечисляться безналичным способом на счет, который заявитель укажет в заявке. Чтобы получить средства, нужно подать заявку в местные органы власти или в электронном варианте, используя электронную цифровую подпись. Решение принимается в течение 5 рабочих дней, о чем сообщают способом, указанным в заявке.

Также существует перечень необходимых данных для подачи заявки на дрова:

имя, отчество и фамилия, пол и дата рождения всех членов домохозяйства;

идентификационные номера налогоплательщиков всех членов домохозяйства (РНУКНП);

банковские реквизиты (IBAN) и номер телефона главы домохозяйства;

адрес домохозяйства;

специфические потребности или уязвимости домохозяйств / основание регистрации.

Кроме помощи от ООН, украинцы могут воспользоваться государственными программами: субсидии и льготы на коммунальные услуги (от 25% до 100% возмещения), если среднемесячный доход на члена семьи за предыдущие 6 месяцев не превышает 4240 гривен.

Ранее мы сообщали, кто имеет право на субсидии в 2025 году — читай в материале подробную информацию и можешь ли ты оформить субсидию.

