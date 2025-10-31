20 тысяч гривен на дрова от ООН: кто может получить помощь на зиму

В условиях войны и энергетического кризиса на территории Украины ООН продолжает оказывать помощь украинцам во время отопительного сезона. В этом году программа будет охватывать прифронтовые территории и предусматривает одноразовую выплату на покупку твердого топлива.
20 тысяч на дрова от ООН: что известно о программе
Согласно информации УВКБ ООН, такая помощь в размере 19 400 гривен предоставляется каждому домашнему хозяйству, находящемуся на прифронтовой территории.
Денежные средства будут выплачиваться только тем лицам, которые отапливают жилье твердым печным бытовым топливом и фактически проживают в следующих областях:
- Сумской;
- Харьковский;
- Херсонской;
- Луганской;
- Донецкой;
- Днепропетровской;
- Запорожский;
- Николаевской;
- Черниговской.
Существует приоритетность среди определенных категорий лиц, которые получат выплату в первую очередь:
- получатели субсидий на твердое топливо;
- получатели льгот на твердое топливо;
- одинокие нетрудоспособные лица пенсионного возраста;
- одинокие матери (или отцы) без брака;
- получатели помощи на рождение ребенка;
- многодетные семьи;
- лица с инвалидностью (в частности члены семьи) и семьи с детьми с инвалидностью;
- ВПЛ;
- детские дома семейного типа хотя бы с одним ребенком-сиротой или лишенным родительской опеки;
- приемные семьи хотя бы с одним ребенком-сиротой или лишенным родительской опеки.
Средства будут перечисляться безналичным способом на счет, который заявитель укажет в заявке. Чтобы получить средства, нужно подать заявку в местные органы власти или в электронном варианте, используя электронную цифровую подпись. Решение принимается в течение 5 рабочих дней, о чем сообщают способом, указанным в заявке.
Также существует перечень необходимых данных для подачи заявки на дрова:
- имя, отчество и фамилия, пол и дата рождения всех членов домохозяйства;
- идентификационные номера налогоплательщиков всех членов домохозяйства (РНУКНП);
- банковские реквизиты (IBAN) и номер телефона главы домохозяйства;
- адрес домохозяйства;
- специфические потребности или уязвимости домохозяйств / основание регистрации.
Кроме помощи от ООН, украинцы могут воспользоваться государственными программами: субсидии и льготы на коммунальные услуги (от 25% до 100% возмещения), если среднемесячный доход на члена семьи за предыдущие 6 месяцев не превышает 4240 гривен.
