20 тисяч гривень на дрова від ООН: хто може отримати допомогу на зиму

В умовах війни та енергетичної кризи на території України ООН продовжує надавати допомогу українцям на час опалювального сезону. Цьогоріч програма охоплюватиме прифронтові території та передбачає одноразову виплату на купівлю твердого палива.

Читай, яка виплата передбачається та кому вона буде доступна — у матеріалі.

20 тисяч на дрова від ООН: що відомо про програму

Згідно з інформацією УВКБ ООН, така допомога у розмірі 19 400 гривень надається кожному домашньому господарству, що перебуває на прифронтовій території.

Кошти виплачуватимуться лише тим особам, які опалюють житло твердим пічним побутовим паливом та фактично проживають у таких областях:

Сумській;

Харківській;

Херсонській;

Луганській;

Донецькій;

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Миколаївській;

Чернігівській.

Існує пріоритетність серед певних категорій осіб, які отримають виплату у першу чергу:

отримувачі субсидій на тверде паливо;

отримувачі пільг на тверде паливо;

самотні непрацездатні особи пенсійного віку;

самотні матері (або батьки) без шлюбу;

отримувачі допомоги на народження дитини;

багатодітні сім’ї;

особи з інвалідністю (зокрема члени сім’ї) та сім’ї з дітьми з інвалідністю;

ВПО;

дитячі будинки сімейного типу хоча б з однією дитиною-сиротою або позбавленою батьківського піклування;

прийомні сім’ї хоча б з однією дитиною-сиротою або позбавленою батьківського піклування.

Кошти перераховуватимуться безготівковим способом на той рахунок, який ти вкажеш у заявці. Щоб отримати кошти, потрібно подати заявку до місцевих органів влади або у електронному варіанті, використовуючи електронний цифровий підпис. Рішення ухвалюється протягом 5 робочих днів, про що повідомляють способом, вказаним у заявці.

Також існує перелік необхідних даних для подання заявки на дрова:

ім’я, по батькові та прізвище, стать та дата народження всіх членів домогосподарства;

ідентифікаційні номери платників податків усіх членів домогосподарства (РНОКПП);

банківські реквізити (IBAN) та номер телефону голови домогосподарства;

адреса домогосподарства;

специфічні потреби або вразливості домогосподарств / підстава реєстрації.

Крім допомоги від ООН, українці можуть скористатися державними програмами: субсидії та пільги на комунальні послуги (від 25% до 100% відшкодування), якщо середньомісячний дохід на члена сім’ї за попередні 6 місяців не перевищує 4240 гривень.

Раніше ми повідомляли, хто має право на субсидії у 2025 році — читай у матеріалі детальну інформацію і чи можеш ти оформити субсидію.

