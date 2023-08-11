Что пить в жару: утоляем жажду интересными напитками, которые легко можно сделать дома

В Украине сейчас очень жарко, но многие проводят время на улице, греясь на солнце или выполняя работу возле дома.
Чтобы избежать обезвоживания и перегрева, а также восполнить запасы витаминов и минералов, необходимо пить много жидкости. Что пить в жару, и как правильно готовить охлаждающие напитки — читай в материале.
Для того чтобы надолго утолить жажду, можно приготовить и пить такие напитки:
Ингредиенты:
Способ приготовления.
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