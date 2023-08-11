Что пить в жару: утоляем жажду интересными напитками, которые легко можно сделать дома

В Украине сейчас очень жарко, но многие проводят время на улице, греясь на солнце или выполняя работу возле дома.

Чтобы избежать обезвоживания и перегрева, а также восполнить запасы витаминов и минералов, необходимо пить много жидкости. Что пить в жару, и как правильно готовить охлаждающие напитки — читай в материале.

Напитки в жару: список

Для того чтобы надолго утолить жажду, можно приготовить и пить такие напитки:

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квас;

морс;

молочные коктейли;

лимонад;

чай холодный;

мохито;

компот;

обычная вода;

минеральная вода.

Что пить в жару, чтобы утолить жажду: безалкогольная Пина колада

Ингредиенты:

один ананас;

250 мл ананасового сока;

250 мл кокосового молока;

20 г кокосовой стружки;

кокосовая стружка для украшения;

лед.

Способ приготовления.

Аккуратно срежь верхушку ананаса и удали всю мякоть. Серединку отправь в блендер. Измельчи ее до однородной консистенции. Далее процеди мякоть через мелкое сито и разбавь ананасовым соком. После этого добавь кокосовое молоко. Дно бокала из ананаса наполни кубиками льда и вливай туда коктейль. Сверху можно украсить кокосовой стружкой.

Домашний квас: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

2,5 литра воды;

350 г черного хлеба;

180 г сахара;

40 г изюма.

Способ приготовления.

Ржаной хлеб нарежь на небольшие кусочки и подсуши их в духовке. В сухую банку выложи сухари, всыпь сахар и немытый изюм. Влей в банку чистую питьевую воду, немного не доливая до краев. Прикрой банку крышкой или марлей и поставь квас бродить в темное теплое место на несколько дней. Примерно через 2 дня готовый квас процеди и охлади.

Что пить в жару: клюквенный морс

Ингредиенты:

500 г клюквы;

2 л питьевой воды;

2 ст.л. меда.

Способ приготовления.

Ягоды промой под проточной водой. Переложи клюкву на бумажные полотенца и дай обсохнуть. После этого пересыпь в миску и разомни. Получившийся сок отожми через марлю, сложенную вдвое, в стеклянную емкость. Убери до использования в холодильник. Мятые ягоды переложи в кастрюлю. Залей их водой, доведи до кипения и вари на слабом огне 3-4 минуты. Отвар процеди через марлю. Дай напитку остыть. После этого добавь в него мед и перемешай. Влей оставшийся свежевыжатый клюквенный сок. Снова перемешай.

Но и это еще не все. Ищешь рецепт освежающего мохито? Такой тоже есть на Вікнах.

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