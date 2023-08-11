Що пити у спеку: втамовуємо спрагу цікавими напоями, які можна легко зробити вдома

В Україні зараз дуже спекотно, але багато мешканців проводять час на вулиці, гріючись на сонці або виконуючи роботу біля будинку.

Щоб уникнути зневоднення та перегріву, а також поповнити запаси вітамінів та мінералів, необхідно пити багато рідини. Що пити в спеку, і як правильно готувати напої, які охолоджують — читай у матеріалі.

Напої у спеку: список

Для того, щоб надовго вгамувати спрагу, можна приготувати й пити такі напої:

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квас;

морс;

молочні коктейлі;

лимонад;

чай холодний;

мохіто;

компот;

звичайна вода;

мінеральна вода.

Що пити в спеку, щоб утамувати спрагу: безалкогольна Піна колада

Інгредієнти:

один ананас;

250 мл ананасового соку;

250 мл кокосового молока;

20 г кокосової стружки;

кокосова стружка для оздоблення;

лід.

Спосіб приготування.

Акуратно зріж верхівку ананаса й видали весь м’якуш. Серединку кинь у блендер. Подрібни її до однорідної консистенції. Далі процідити м’якуш через дрібне сито і розбав суміш ананасовим соком. Після цього додай кокосове молоко. Дно келиха з ананаса наповни кубиками льоду та вливай туди коктейль. Зверху можна прикрасити кокосовою стружкою.

Домашній квас: покроковий рецепт

Інгредієнти:

2,5 літри води;

350 г чорного хліба;

180 г цукру;

40 г родзинок.

Спосіб приготування.

Житній хліб наріж на невеликі шматочки й підсуши їх у духовці. У суху банку виклади сухарі, всип цукор і немиті родзинки. Влий у банку чисту питну воду, трохи не доливаючи до країв. Прикрий банку кришкою або марлею і постав квас бродити в темне тепле місце на кілька днів. Приблизно через 2 дні готовий квас проціди та охолоди.

Що пити в спеку: журавлинний морс

Інгредієнти:

500 г журавлини;

2 л питної води;

2 ст.л. меду.

Спосіб приготування.

Ягоди промий під проточною водою. Переклади журавлину на паперові рушники й дай обсохнути. Після цього пересип у миску та розімни. Сік, що вийшов, проціди через марлю, складену вдвічі, в скляну місткість. Прибери до використання у холодильник. М’яті ягоди переклади в каструлю. Залий їх водою, доведи до кипіння і вари на слабкому вогні 3-4 хвилини. Відвар проціди через марлю. Дай напою охолонути. Після цього додай мед і перемішай. Влий свіжовичавлений журавлинний сік. Знову перемішай.

І це ще не все! Ми маємо рецепти освіжаючого мохіто від генія Джеймі Олівера.

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