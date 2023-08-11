Що пити у спеку: втамовуємо спрагу цікавими напоями, які можна легко зробити вдома

В Україні зараз дуже спекотно, але багато мешканців проводять час на вулиці, гріючись на сонці або виконуючи роботу біля будинку.
Щоб уникнути зневоднення та перегріву, а також поповнити запаси вітамінів та мінералів, необхідно пити багато рідини. Що пити в спеку, і як правильно готувати напої, які охолоджують — читай у матеріалі.
Для того, щоб надовго вгамувати спрагу, можна приготувати й пити такі напої:
Інгредієнти:
Спосіб приготування.
І це ще не все! Ми маємо рецепти освіжаючого мохіто від генія Джеймі Олівера.
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