Освіжаючі напої, які врятують від похмілля після гучного застілля

Пропонуємо тобі п’ять простих освіжаючих напоїв, які допоможуть позбутися похмілля після гучного застілля на свята.
Куди ж без чаю? Але щоб він допоміг тобі збадьоритися, треба пити холодний і з м’ятою.
Інгредієнти:
Треба заздалегідь приготувати насичений чорний чай з лимоном та м’ятою. Дати йому охолонути й потім пити. Можна налити чай у формочки для льоду і потім додавати в напій.
Адже лід зі звичайної води буде розбавляти і псувати смак чаю.
Кислинка лимону і свіжість м’яти разом із кофеїном чорного чаю вмить додадуть тобі бадьорості та енергії.
Кислинка лимону і свіжість м’яти разом із кофеїном чорного чаю вмить додадуть тобі бадьорості та енергії.
Приготувати домашній лимонад ти можеш самотужки. Це зовсім не складно й точно корисніше за магазинні газовані напої, які потім можуть викликати печію.
Приготування дуже просте, але займе трохи часу.
Треба змішати всі інгредієнти в глечику з водою, а потім поставити в холодильник на 2–24 години, щоб дати воді настоятися. Тому цей напій також треба готувати заздалегідь.
Лайфхак: розчави чорницю, щоб вона дала більше соку.
Лайфхак: розчави чорницю, щоб вона дала більше соку.
Ще один напій з цитрусами. Гіркувато-солодкий грейпфрут у поєднанні з пряним розмарином заграють новими смаковими барвами.
Приготування теж дуже просте: змішати всі інгредієнти, залити водою і залишити в холодильнику на кілька годин.
Кава, звісно, тебе збадьорить, але після гарячої кави навпаки ще більше хочеться спати. Тому пропонуємо тобі пити каву з морозивом. Вона є одним із напоїв, які допоможуть впоратися з похміллям.
Все, що тобі потрібно — це додати до кави 50 г шоколадного чи ванільного морозива та півсклянки молока.
Все, що тобі потрібно — це додати до кави 50 г шоколадного чи ванільного морозива та півсклянки молока.
Ну і куди ж без морсу? Цей освіжаючий напій, який готується з ягід, переважно з журавлини. Можна використовувати свіжі чи заморожені ягоди.
Інгредієнти:
Приготування морсу також не дуже складне.
І це ще не все! Ми маємо рецепти освіжаючого мохіто від генія Джеймі Олівера.
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