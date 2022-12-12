Може стати у пригоді: як позбутися похмілля

Багато лікарів говорять про те, що для того, щоб позбутися похмілля, потрібно думати про це перед тим, як вживати алкоголь.
Наприклад, за кілька годин до застілля випити активоване вугілля або з’їсти шматочок масла. Але що робити, якщо вже нічого змінити не можна?
Як позбутися похмілля — читай у матеріалі.
Похмілля — це отруєння алкоголем. При цьому з’являється нудота та блювотний рефлекс. Також багато хто скаржиться на підвищене сечовипускання, адже алкоголь сприяє сильному виробленню сечі.
Також алкогольне отруєння погано впливає на шлунок. Слизова оболонка подразнюється і запалюється.
Також алкогольне отруєння погано впливає на шлунок. Слизова оболонка подразнюється і запалюється.
Якщо похмілля тебе непокоїть досить часто, може з’явитися гастрит. Також може виникнути слабкість, тремтіння, температура, головний біль і сильне потовиділення.
До того ж етанол вбиває мозкові клітини. Багато лікарів стверджують, що не важливо, який алкоголь ти п’єш: гарне віскі чи дешеве пиво.
До того ж етанол вбиває мозкові клітини. Багато лікарів стверджують, що не важливо, який алкоголь ти п’єш: гарне віскі чи дешеве пиво.
І там, і там міститься етанол. Якщо його вживати часто, то він може стати справжньою отрутою. Наслідком є важке похмілля.
Тому під час святкового застілля пий менше алкоголю (щоб на ранок було не так погано). Добре поїж і не знижуй градус. А краще взагалі не змішуй алкогольні напої.
Але пам’ятай: перед вживанням будь-яких препаратів варто проконсультуватися з лікарем.
Пам’ятай, що вживання алкоголю, особливо у великих дозах, шкідливе для здоров’я. Зокрема, він негативно впливає на нервову систему. Раніше ми розповідали, що таке алкогольний психоз та як можна допомогти людині.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!