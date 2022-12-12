Може стати у пригоді: як позбутися похмілля

Багато лікарів говорять про те, що для того, щоб позбутися похмілля, потрібно думати про це перед тим, як вживати алкоголь.

Наприклад, за кілька годин до застілля випити активоване вугілля або з’їсти шматочок масла. Але що робити, якщо вже нічого змінити не можна?

Як позбутися похмілля — читай у матеріалі.

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Як позбутися похмілля і що це таке

Похмілля — це отруєння алкоголем. При цьому з’являється нудота та блювотний рефлекс. Також багато хто скаржиться на підвищене сечовипускання, адже алкоголь сприяє сильному виробленню сечі.

Також алкогольне отруєння погано впливає на шлунок. Слизова оболонка подразнюється і запалюється.

Якщо похмілля тебе непокоїть досить часто, може з’явитися гастрит. Також може виникнути слабкість, тремтіння, температура, головний біль і сильне потовиділення.

До того ж етанол вбиває мозкові клітини. Багато лікарів стверджують, що не важливо, який алкоголь ти п’єш: гарне віскі чи дешеве пиво.

І там, і там міститься етанол. Якщо його вживати часто, то він може стати справжньою отрутою. Наслідком є важке похмілля.

Тому під час святкового застілля пий менше алкоголю (щоб на ранок було не так погано). Добре поїж і не знижуй градус. А краще взагалі не змішуй алкогольні напої.

Проти похмілля: що допомагає та як покращити самопочуття

Насамперед віднови водний баланс. Пий якнайбільше рідини, адже організм втратив багато води через сп’яніння.

Поспи та відпочинь. Не потрібно у такому стані займатися спортом. Проспись, а після цього прогуляйся на свіжому повітрі. Також добре допомагає контрастний душ.

Випий ліки. Організм не може боротися сам. Після душу та сну виводь токсини за допомогою сорбентів. Допоможуть також вітамін С та Супрадин.

Як швидко позбутися похмілля

Пий не лише воду, а й соки, чай та компот. При цьому краще відмовитися від кави. Вона має сечогінні властивості, які зневоднюють організм. Їж білок. На сніданок можна приготувати яйця, курячу грудку та сир. Вони допоможуть печінці переробити алкоголь. Пий розсіл. Його вважають найкращим домашнім засобом проти алкогольного отруєння. Допоможе розсіл із капусти або огірків. Не потрібно в стані похмілля пити пиво чи інший алкоголь. Тобі стане легше лише на певний час. Гуляй на свіжому повітрі. Так швидше відбудеться розпад етанолу.

Що випити проти похмілля

енетросгель;

активоване вугілля;

біле вугілля;

бетаргін:

цитрамон;

сорбекс.

Але пам’ятай: перед вживанням будь-яких препаратів варто проконсультуватися з лікарем.

Пам’ятай, що вживання алкоголю, особливо у великих дозах, шкідливе для здоров’я. Зокрема, він негативно впливає на нервову систему. Раніше ми розповідали, що таке алкогольний психоз та як можна допомогти людині.

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