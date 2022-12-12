Может пригодиться: как избавиться от похмелья

Многие врачи говорят о том, что для того, чтобы избавится от похмелья, нужно думать об этом перед тем, как употреблять алкоголь.

Например, за несколько часов до застолья выпить активированный уголь или съесть кусочек масла. Но что делать, если ничего изменить уже нельзя?

Как избавиться от похмелья — читай в материале.

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Как избавиться от похмелья и что это такое

Похмелье — это отравление алкоголем. При этом появляется тошнота и рвотный рефлекс. Также многие жалуются на повышенное мочеиспускание, ведь алкоголь способствует сильной выработке мочи.

Кроме того, алкогольное отравление плохо влияет на желудок.

Слизистая начинает раздражаться и воспаляться. Если похмелье тебя беспокоит довольно часто, может появиться гастрит.

Также может возникнуть слабость, дрожь, температура, головные боли и сильное потоотделение. К тому же этанол убивает мозговые клетки.

Многие врачи утверждают, что не важно, какой алкоголь ты пьешь: хороший виски или дешевое пиво.

Во всем этом есть этанол. Если его употреблять часто, то он может стать настоящим ядом. Последствие тому — тяжелое похмелье.

Поэтому во время праздничного застолья пей поменьше алкоголя (чтобы на утро было не так плохо). Хорошо покушай и не понижай градус. А лучше вообще не смешивай алкогольные напитки.

От похмелья: что помогает и как улучшить самочувствие

В первую очередь восстанови водный баланс. Пей как можно больше жидкости, ведь организм потерял много воды из-за опьянения.

Поспи и отдохни. Не нужно в таком состоянии заниматься спортом. Проспись, а после этого прогуляйся на свежем воздухе. Также хорошо помогает контрастный душ.

Выпей лекарства. Организм не может бороться в одиночку. После душа и сна выводи токсины с помощью сорбентов. Помогут также витамин С и Супрадин.

Как быстро избавиться от похмелья

Пей не только воду, но и соки, чай и компот. При этом лучше отказаться от кофе. Оно обладает мочегонными свойствами, обезвоживая организм. Ешь белок. На завтрак можно приготовить яйца, куриную грудку и сыр. Они помогут печени переработать алкоголь. Пей рассол. Его считают лучшим домашним средством от алкогольного отравления. Поможет рассол из капусты или огурцов. Не нужно в состоянии похмелья пить пиво или другой алкоголь. Тебе станет легче только на некоторое время. Гуляй на свежем воздухе. Так быстрее произойдет распад этанола.

Что выпить от похмелья

энетросгель;

активированный уголь;

белый уголь;

бетаргин:

цитрамон;

сорбекс.

Однако помни: перед употреблением каких-либо препаратов следует проконсультироваться с врачом.

Помни, что употребление алкоголя, особенно в больших объемах, вредно для здоровья. В частности, он негативно влияет на нервную систему. Ранее мы рассказывали, что такое алкогольный психоз и как можно помочь человеку.

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