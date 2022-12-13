Освежающие напитки, которые спасут от похмелья после шумного застолья

Предлагаем тебе пять простых освежающих напитков, которые помогут избавиться от похмелья после громкого застолья на праздники.

Напитки от похмелья: простые рецепты

Холодный чай

Куда же без чая? Чтобы он помог тебе взбодриться, попробуй холодный чай с мятой.

Ингредиенты:

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черный чай

мята

лимон

сахар (по вкусу)

Надо заранее приготовить черный насыщенный чай с лимоном и мятой. Дать ему охладиться и потом пить. Можно налить чай в формочки для льда и затем добавлять в чай.

Ведь лед из обычной воды будет разбавлять и портить вкус чая.

Кислинка лимона и свежесть мяты вместе с кофеином черного чая моментально сделают тебя бодрым и энергичным.

Лимонад из черники и апельсина

Приготовить домашний лимонад ты можешь самостоятельно. Это совсем не сложно и точно полезнее магазинных газированных напитков, которые могут вызвать изжогу.

Ингредиенты:

апельсин (нарезанный) — 2 шт.

черника — горстка

холодная фильтрованная вода

лед (по желанию)

Приготовление очень простое, займет немного времени.

Надо смешать все ингредиенты в кувшине с водой, а затем поставить в холодильник на 2–24 часа, чтобы разрешить воде настояться. Поэтому этот напиток тоже нужно готовить заранее.

Лайфхак: раздави чернику, чтобы она дала больше сока.

Грейпфрут и розмарин

Еще один напиток с цитрусами. Горьковато-сладкий грейпфрут в сочетании с пряным розмарином заигрывают новыми вкусовыми красками.

Ингредиенты:

грейпфрут (нарезанный) — 1/2 части

розмарин — несколько веточек

холодная фильтрованная вода

лед (при желании)

Приготовление тоже очень простое, но смешать все ингредиенты, залить водой и оставить в холодильнике на несколько часов.

Кофе с мороженым

Кофе, конечно же, тебя взбодрит, но после горячего кофе еще сильнее хочется спать. Потому предлагаем тебе пить кофе с мороженым. Это один из тех напитков, которые помогут справиться с похмельем.

Все, что тебе нужно, это добавить к кофе 50 г шоколадного или ванильного мороженого и полстакана молока.

Морс

Ну и куда без морса? Этот освежающий напиток, который готовится из ягод, преимущественно из клюквы. Можно использовать свежие или замороженные ягоды.

Ингредиенты:

1 стакан клюквы

1-1,5 л кипятка

0,5 стакана сахара

пряности по вкусу

Приготовление морса тоже не очень сложное.

Возьми нужное количество сахара и пряностей, залей кипятком и перемешивай, пока сахар не растворится. Измельчи клюкву с помощью блендера. Процеди, сироп отложи, а мякоть добавь в сладкую воду и доведи до кипения. После этого снять кастрюлю с огня, процедить и добавить отложенный сироп. Готово!

Но и это еще не все. Ищешь рецепт освежающего мохито? Такой тоже есть на Вікнах.

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