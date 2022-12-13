Освежающие напитки, которые спасут от похмелья после шумного застолья

Предлагаем тебе пять простых освежающих напитков, которые помогут избавиться от похмелья после громкого застолья на праздники.
Куда же без чая? Чтобы он помог тебе взбодриться, попробуй холодный чай с мятой.
Ингредиенты:
Надо заранее приготовить черный насыщенный чай с лимоном и мятой. Дать ему охладиться и потом пить. Можно налить чай в формочки для льда и затем добавлять в чай.
Ведь лед из обычной воды будет разбавлять и портить вкус чая.
Кислинка лимона и свежесть мяты вместе с кофеином черного чая моментально сделают тебя бодрым и энергичным.
Кислинка лимона и свежесть мяты вместе с кофеином черного чая моментально сделают тебя бодрым и энергичным.
Приготовить домашний лимонад ты можешь самостоятельно. Это совсем не сложно и точно полезнее магазинных газированных напитков, которые могут вызвать изжогу.
Приготовление очень простое, займет немного времени.
Надо смешать все ингредиенты в кувшине с водой, а затем поставить в холодильник на 2–24 часа, чтобы разрешить воде настояться. Поэтому этот напиток тоже нужно готовить заранее.
Лайфхак: раздави чернику, чтобы она дала больше сока.
Лайфхак: раздави чернику, чтобы она дала больше сока.
Еще один напиток с цитрусами. Горьковато-сладкий грейпфрут в сочетании с пряным розмарином заигрывают новыми вкусовыми красками.
Приготовление тоже очень простое, но смешать все ингредиенты, залить водой и оставить в холодильнике на несколько часов.
Кофе, конечно же, тебя взбодрит, но после горячего кофе еще сильнее хочется спать. Потому предлагаем тебе пить кофе с мороженым. Это один из тех напитков, которые помогут справиться с похмельем.
Все, что тебе нужно, это добавить к кофе 50 г шоколадного или ванильного мороженого и полстакана молока.
Все, что тебе нужно, это добавить к кофе 50 г шоколадного или ванильного мороженого и полстакана молока.
Ну и куда без морса? Этот освежающий напиток, который готовится из ягод, преимущественно из клюквы. Можно использовать свежие или замороженные ягоды.
Приготовление морса тоже не очень сложное.
Но и это еще не все. Ищешь рецепт освежающего мохито? Такой тоже есть на Вікнах.
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