Можно ли включать кондиционер в дождь, грозу и град: простое объяснение

Без кондиционеров в настоящее время сложно представить современные квартиры, дома и офисы. Ведь именно это устройство — настоящий спаситель в жаркие летние дни. А еще это единственный способ чувствовать себя комфортно.

Несмотря на то, что кондиционеры, как и другая бытовая техника, с годами только совершенствуются, у многих возникают вопросы о возможности использования этих устройств для обогрева помещений в морозные дни, а также, можно ли включать кондиционер в дождь и грозу. Можно ли включать кондиционер в дождь — читай в материале.

Можно ли включать кондиционер в дождь

В дождь кондиционер включать можно. Устройство не боится капель воды, поэтому можно спокойно включать и выключать устройство.

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Однако при длительном пользовании кондиционером важно заботиться о внешнем блоке, который то и дело подвергается влиянию неблагоприятных погодных условий: дождь, гроза и сильный снег.

Однако из-за того, что большинство современных кондиционеров оснащены прочным корпусом, атмосферное влияние не столь губительно для устройств.

Можно ли включать кондиционер в грозу

Кондиционер тоже может работать во время грозы. Но многие опасаются, что молния попадет в дом и повредит большинство включенных устройств. Такое случается редко, но все же возможно. Если ты хочешь проявить дальновидность и выключить кондиционер, то делай это как можно скорее.

Ведь включать и выключать кондиционер, пока идет гроза, не стоит. В оба этих момента есть определенный риск поражения током, особенно, если кондиционер не очень качественный.

Но это касается многих электроприборов. Хотя сейчас в новых домах и квартирах есть громоотвод и заземление розеток. А вот старым домам так не повезло, поэтому лучше не пользуйся оборудованием, для которого нужно электричество, во время грозы, если ты живешь в старом доме.

Можно ли включать кондиционер в град

Чаще всего не имеет значения, включил(-ла) ли ты кондиционер или выключил(-ла), град самой системе не помешает. Однако позаботиться о защите наружного блока кондиционера стоит. Ведь град бывает разных размеров.

В таких случаях можно подумать о покупке специальных насадок, козырьков из металла. Они также могут защитить устройство от сосулек и других тяжелых предметов, которые могут упасть с крыши.

Ранее мы рассказывали чем можно заболеть, если сидеть перед кондиционером.

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