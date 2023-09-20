Чи можна вмикати кондиціонер у дощ, грозу та град: просте пояснення

Анна Голішевська, редакторка сайту 20 Вересня 2023, 21:00
Чи можна вмикати кондиціонер у дощ, грозу та град: просте пояснення
Фото: Unsplash

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