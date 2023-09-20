Чи можна вмикати кондиціонер у дощ, грозу та град: просте пояснення

Без кондиціонерів в наш час складно уявити сучасні квартири, будинки й офіси. Адже саме цей пристрій — справжній рятівник у спекотні літні дні. А ще, це єдиний спосіб відчувати себе комфортно.

Попри те, що кондиціонери, як і інша побутова техніка, з роками тільки удосконалюються, в багатьох виникають питання щодо можливості використання цих пристроїв для обігріву приміщень в морозні дні, а також, чи можна включати кондиціонер під час дощу чи грози. Чи можна вмикати кондиціонер у дощ — читай в матеріалі.

Чи можна вмикати кондиціонер у дощ

У дощ кондиціонер вмикати можна. Цей пристрій не боїться крапель води, тому можна спокійно вмикати й вимикати пристрій.

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Однак при довгому користуванні кондиціонером важливо турбуватися про зовнішній блок, який раз у раз піддається впливу несприятливих погодних умов, представлених дощами, грозою і сильним снігом.

Однак через те, що більшість сучасних кондиціонерів оснащені міцним корпусом, атмосферний вплив має не настільки згубний вплив на пристрій.

Чи можна вмикати кондиціонер у грозу

Кондиціонер теж може працювати під час грози. Але багато людей побоюються, що блискавка влучить у будинок і пошкодить більшість увімкнених пристроїв. Таке явище рідкісне, але можливе. Якщо ти хочеш проявити далекоглядність і вимкнути кондиціонер, то роби це якомога швидше.

Адже включати й вимикати кондиціонер, поки триває гроза, не варто. В обидва ці моменти є певний ризик ураження струмом, особливо, якщо кондиціонер є не дуже якісним.

Але це стосується майже всіх електроприладів. Хоча зараз у нових будинках та квартирах є громовідведення та заземлення розеток. Та старим будинкам так не пощастило, тому краще не користуйся обладнанням, для якого потрібна електрика, під час грози, якщо ти живеш у старому будинку.

Чи можна вмикати кондиціонер у град

Найчастіше немає значення, ввімкнув (-ла) ти кондиціонер або вимкнув(-ла), град самій системі не завадить. Однак подбати про захист зовнішнього блоку кондиціонера варто. Адже град буває різних розмірів.

У таких випадках можна подумати про купівлю спеціальних насадок, піддашків з металу. Вони також можуть захистити пристрій від бурульок та інших важких предметів, які можуть впасти з даху.

Раніше ми розповідали, чим можна захворіти, якщо сидіти перед кондиціонером.

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