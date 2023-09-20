Чи можна вмикати кондиціонер у дощ, грозу та град: просте пояснення

Без кондиціонерів в наш час складно уявити сучасні квартири, будинки й офіси. Адже саме цей пристрій — справжній рятівник у спекотні літні дні. А ще, це єдиний спосіб відчувати себе комфортно.
Попри те, що кондиціонери, як і інша побутова техніка, з роками тільки удосконалюються, в багатьох виникають питання щодо можливості використання цих пристроїв для обігріву приміщень в морозні дні, а також, чи можна включати кондиціонер під час дощу чи грози. Чи можна вмикати кондиціонер у дощ — читай в матеріалі.
У дощ кондиціонер вмикати можна. Цей пристрій не боїться крапель води, тому можна спокійно вмикати й вимикати пристрій.
Однак при довгому користуванні кондиціонером важливо турбуватися про зовнішній блок, який раз у раз піддається впливу несприятливих погодних умов, представлених дощами, грозою і сильним снігом.
Однак при довгому користуванні кондиціонером важливо турбуватися про зовнішній блок, який раз у раз піддається впливу несприятливих погодних умов, представлених дощами, грозою і сильним снігом.
Однак через те, що більшість сучасних кондиціонерів оснащені міцним корпусом, атмосферний вплив має не настільки згубний вплив на пристрій.
Кондиціонер теж може працювати під час грози. Але багато людей побоюються, що блискавка влучить у будинок і пошкодить більшість увімкнених пристроїв. Таке явище рідкісне, але можливе. Якщо ти хочеш проявити далекоглядність і вимкнути кондиціонер, то роби це якомога швидше.
Адже включати й вимикати кондиціонер, поки триває гроза, не варто. В обидва ці моменти є певний ризик ураження струмом, особливо, якщо кондиціонер є не дуже якісним.
Але це стосується майже всіх електроприладів. Хоча зараз у нових будинках та квартирах є громовідведення та заземлення розеток. Та старим будинкам так не пощастило, тому краще не користуйся обладнанням, для якого потрібна електрика, під час грози, якщо ти живеш у старому будинку.
Найчастіше немає значення, ввімкнув (-ла) ти кондиціонер або вимкнув(-ла), град самій системі не завадить. Однак подбати про захист зовнішнього блоку кондиціонера варто. Адже град буває різних розмірів.
У таких випадках можна подумати про купівлю спеціальних насадок, піддашків з металу. Вони також можуть захистити пристрій від бурульок та інших важких предметів, які можуть впасти з даху.
Раніше ми розповідали, чим можна захворіти, якщо сидіти перед кондиціонером.
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