Швидкість тебе здивує! Як почистити молоду картоплю сіллю

Молода картопля є однією з улюблених літніх страв. Її готують з зеленню, м’ясом, грибами, засмажкою, варять чи запікають.

Ми любимо їсти цю страву, а от чистити молоду картоплю не дуже. Адже на це треба витратити чимало часу, особливо якщо вона дрібна. Крім цього, потім можуть пожовтіти руки чи манікюр.

Але є спосіб, який може значно зекономити твій час. Ми розповімо, як почистити молоду картоплю сіллю.

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Як почистити молоду картоплю сіллю

Щоб почистити молоду картоплю за допомогою солі, треба лише сіль, картопля та каструля або поліетиленовий пакет.

Молоду картоплю потрібно добре помити, покласти в каструлю та щедро засипати сіллю. Накрити кришкою та трясти кілька хвилин. Шкірка на молодій картоплі почне лущитися.

Інший спосіб — за допомогою пакета. Картоплю теж треба помити, покласти в пакет та засипати кількома ложками солі. Пакет з картоплею трясти близько трьох хвилин.

Для кращого ефекту можна не просто трясти, а перетирати молоду картоплю.

Ти здивуєшся, на скільки ця порада спростить приготування молодої картоплі. Задоволення приноситиме не лише поїдання, а й чищення.

Ти вже знаєш, як швидко почистити молоду картоплю, тож саме час її готувати. Раніше ми розповідали рецепт карамелізованої молодої картоплі.

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