Токсин, о котором ты не догадывался(-лась)! Узнай, почему нельзя есть зеленую картошку

Мы часто употребляем картофель, добавляем в суп или готовим полноценные блюда из него. Существуют десятки разновидностей картошки, одна — более твердая, другая — более мягкая, одна — желтая, другая — розовая.
Но, независимо от сорта картофеля, ты можешь заметить, как на нем образуются зеленые пятна. Позеленение картошки или образование на ней проростков говорит о накоплении вредных веществ, не пригодных для потребления. Об этом сообщает Britannica.
Позеленение картошки возникает во время фотосинтеза. Это происходит, когда овощ попадает в тепло или под лучи солнца. В это время начинает вырабатываться пигмент хлорофилл. Он придает картофелю питательные вещества.
Чтобы картошка их получила, нужно, чтобы хлорофилл поглотил солнечный свет и потратил энергию на образование глюкозы.
Хлорофилл содержится в разных растениях, многие из которых мы едим, почему тогда зеленая картошка опасна? Кроме пигмента в момент позеленения картофель производит еще одно вещество — соланин. Он действует как токсин и помогает защищать картофель от животных в природе.
Соланин — опасен, потому что действует на нервную систему, провоцирует головную боль и тошноту.
Соланин — опасен, потому что действует на нервную систему, провоцирует головную боль и тошноту.
Если человек потребляет много зеленой картошки, то у него могут начаться серьезные неврологические проблемы.
Фото: delishably
Проверить картошку на содержание соланина очень просто. Надо только облизать очищенный овощ. Если картофель горький, то соланин в нем есть, поэтому его лучше выбросить.
Если обрезать зелёную часть, соланин может остаться в овоще. Приготовление картофеля не выведет его, токсин останется.
Надо покупать картошку по необходимости. Чем дольше она будет лежать дома, тем выше риск ее позеленения. Хранить картошку следует не в холодильнике, а в сухом прохладном темном месте с хорошей вентиляцией.
Отдельно нужно хранить картофель и лук, ведь он выделяет газ этилен, способствующий росту картошки. Так на ней появляются “глазки” и ростки.
Из картофеля можно приготовить множество вкусных блюд. Ранее мы рассказывали рецепт картофельного гратена, который может стать одним из лучших гарниров.
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