Токсин, о котором ты не догадывался(-лась)! Узнай, почему нельзя есть зеленую картошку

Мы часто употребляем картофель, добавляем в суп или готовим полноценные блюда из него. Существуют десятки разновидностей картошки, одна — более твердая, другая — более мягкая, одна — желтая, другая — розовая.

Но, независимо от сорта картофеля, ты можешь заметить, как на нем образуются зеленые пятна. Позеленение картошки или образование на ней проростков говорит о накоплении вредных веществ, не пригодных для потребления. Об этом сообщает Britannica.

Почему картошка зеленеет

Позеленение картошки возникает во время фотосинтеза. Это происходит, когда овощ попадает в тепло или под лучи солнца. В это время начинает вырабатываться пигмент хлорофилл. Он придает картофелю питательные вещества.

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Чтобы картошка их получила, нужно, чтобы хлорофилл поглотил солнечный свет и потратил энергию на образование глюкозы.

Чем опасна зеленая картошка

Хлорофилл содержится в разных растениях, многие из которых мы едим, почему тогда зеленая картошка опасна? Кроме пигмента в момент позеленения картофель производит еще одно вещество — соланин. Он действует как токсин и помогает защищать картофель от животных в природе.

Соланин — опасен, потому что действует на нервную систему, провоцирует головную боль и тошноту.

Если человек потребляет много зеленой картошки, то у него могут начаться серьезные неврологические проблемы.

Как проверить картошку на соланин

Проверить картошку на содержание соланина очень просто. Надо только облизать очищенный овощ. Если картофель горький, то соланин в нем есть, поэтому его лучше выбросить.

Если обрезать зелёную часть, соланин может остаться в овоще. Приготовление картофеля не выведет его, токсин останется.

Что делать, чтобы картошка не зеленела

Надо покупать картошку по необходимости. Чем дольше она будет лежать дома, тем выше риск ее позеленения. Хранить картошку следует не в холодильнике, а в сухом прохладном темном месте с хорошей вентиляцией.

Отдельно нужно хранить картофель и лук, ведь он выделяет газ этилен, способствующий росту картошки. Так на ней появляются “глазки” и ростки.

Из картофеля можно приготовить множество вкусных блюд. Ранее мы рассказывали рецепт картофельного гратена, который может стать одним из лучших гарниров.

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