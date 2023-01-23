Еда и рецепты

Токсин, о котором ты не догадывался(-лась)! Узнай, почему нельзя есть зеленую картошку

Богдана Макалюк, редактор сайта 23 января 2023, 18:30
Чи можна їсти зелену картоплю і чому вона зеленіє
Фото: Pexels

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