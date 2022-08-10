Один из лучших гарниров! Простой рецепт картофельного гратена

Если ты ищешь разнообразие в приготовлении ужина или обеда, но хочешь чего-нибудь простого, тогда рецепт картофельного гратена как раз для тебя. Финалист проекта МастерШеф. Профессионалы Николай Люлько поделился лучшим способом приготовления этой вкуснятины.
Подавать на стол можно с соусом из обычного йогурта и мяты.
Хотим сообщить тебе: по многочисленным просьбам украинцев телеканал СТБ возвращает в эфир главный кулинарный проект страны — МастерШеф. Битва сезонов. Проект возвращается в эфир 20 августа в 19:00 и будет выходить с первого выпуска по субботам.
А если тебе нужно еще больше вариантов, что можно приготовить на ужин, то предлагаем просмотреть нашу подборку!
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