Один из лучших гарниров! Простой рецепт картофельного гратена

Если ты ищешь разнообразие в приготовлении ужина или обеда, но хочешь чего-нибудь простого, тогда рецепт картофельного гратена как раз для тебя. Финалист проекта МастерШеф. Профессионалы Николай Люлько поделился лучшим способом приготовления этой вкуснятины.

Ингредиенты для картофельного гратена

Картофель почищенный — 1300 г

Молоко — 230 г

Сливки — 230 г

Чеснок — 15 г

Розмарин — 10 г

Соль — 15 г

Яйцо — 2 шт.

Сыр пармезан — 60 г

Сыр моцарелла — 200 г

Приготовление картофельного гратена

Сначала нужно нарезать картофель слайсами и замочить его в воде на 30 минут. Далее в сотейник налить молоко, добавить розмарин и довести до кипения. Затем процедить молоко, добавить сливки, соль, натертый чеснок, пармезан, моцареллу, яйца и взбить венчиком до однородной консистенции. Картофель добавить в соус и хорошо перемешать. Противень застелить пергаментной бумагой и смазать сливочным маслом. Выложить картофель и залить соусом. Выпекать 1,5–2 часа при температуре 160 °С.

Подавать на стол можно с соусом из обычного йогурта и мяты.

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