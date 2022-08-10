Один із найкращих гарнірів! Простий рецепт картопляного гратена

Якщо ти шукаєш різноманіття у приготуванні вечері чи обіду, але хочеш чогось простого, тоді рецепт картопляного гратена саме для тебе. Фіналіст проекту МастерШеф. Професіонали Микола Люлько поділився найкращим способом приготування цієї страви.

Інгредієнти для картопляного гратена

Картопля чищена — 1300 г

Молоко — 230 г

Вершки — 230 г

Часник — 15 г

Розмарин — 10 г

Сіль — 15 г

Яйце — 2 шт.

Сир пармезан — 60 г

Сир моцарела — 200 г

Приготування картопляного гратена

Спершу треба нарізати слайсами картоплю та замочити її у воді на 30 хвилин. Далі у сотейник налити молоко, додати розмарин та довести до кипіння. Процідити молоко, додати вершки, сіль, натертий часник, пармезан, моцарелу, яйця та збити вінчиком до однорідної консистенції. Картоплю додати в соус та добре перемішати. Деко застелити пергаментним папером та змазати вершковим маслом. Викласти картоплю та залити соусом. Випікати 1,5–2 години за температури 160 °C.

Подавати до столу можна із соусом зі звичайного йогурту та м’яти.

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