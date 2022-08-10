Їжа та рецепти

Один із найкращих гарнірів! Простий рецепт картопляного гратена

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Серпня 2022, 18:30
Як приготувати картопляний гратен: простий рецепт
Фото: Unsplash

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