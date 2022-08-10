Один із найкращих гарнірів! Простий рецепт картопляного гратена

Якщо ти шукаєш різноманіття у приготуванні вечері чи обіду, але хочеш чогось простого, тоді рецепт картопляного гратена саме для тебе. Фіналіст проекту МастерШеф. Професіонали Микола Люлько поділився найкращим способом приготування цієї страви.
Подавати до столу можна із соусом зі звичайного йогурту та м’яти.
Хочемо повідомити тобі: на численні прохання українців телеканал СТБ повертає в ефір головний кулінарний проект країни — МастерШеф. Битва сезонів. Проект повертається в ефір 20 серпня о 19:00 і виходитиме з першого випуску щосуботи.
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