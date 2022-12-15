Как сделать свечу из картофеля своими руками: пошаговая инструкция

Из картофеля украинские хозяйки делают что угодно. Из него пекут пироги, его жарят, варят и запекают с мясом.

В условиях войны картофель может пригодиться не только для готовки, но и для освещения дома. При этом самодельная свеча может гореть до семи часов!

Как сделать свечу из картофеля своими руками — читай в материале.

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Как сделать свечу из картофеля и что для этого нужно:

большой картофель;

блюдце;

фитиль;

подсолнечное масло.

Как сделать свечу из картофеля: пошаговая инструкция

В первую очередь необходимо налить в блюдце немного масла — 50–80 мл. После этого вырезать кружок картофеля (толщиной 1 см) и сделать внутри отверстие. В него вставить фитиль. Кружок и фитиль предварительно смазать маслом. Потом нужно просунуть фитиль через картофель. Сверху должно выступать полсантиметра. Положи овощ в блюдце с маслом и подожги фитиль. Свеча из картофеля будет гореть до семи часов.

Как сделать свечу своими руками

Если ты не хочешь использовать картошку и у тебя есть парафиновая свеча, приспособление для длительного горения можно сделать и из нее.

Для этого возьми:

маленькую баночку или чашку;

парафиновую свечу;

восковую свечу;

соль;

подсолнечное масло;

спички.

Как сделать свечу своими руками из парафина

В первую очередь, необходимо разделить свечку на три – четыре части (толщиной 3–5 см). В банку нужно добавить каплю парафина и сцепить на ней кусок свечки. После этого нужно налить в банку или чашку масло и добавить соль. Поджигай и используй свечу так, как тебе будет удобно.

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