Как сделать свечу из картофеля своими руками: пошаговая инструкция

Из картофеля украинские хозяйки делают что угодно. Из него пекут пироги, его жарят, варят и запекают с мясом.
В условиях войны картофель может пригодиться не только для готовки, но и для освещения дома. При этом самодельная свеча может гореть до семи часов!
Как сделать свечу из картофеля своими руками — читай в материале.
Если ты не хочешь использовать картошку и у тебя есть парафиновая свеча, приспособление для длительного горения можно сделать и из нее.
Для этого возьми:
Ранее мы рассказывали, что делать, если нет света. Как подготовиться к перебоям с электричеством.
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