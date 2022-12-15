Як зробити свічку з картоплі своїми руками: покрокова інструкція

З картоплі українські господарки роблять що завгодно. З неї печуть пироги, її смажать, варять, запікають із м’ясом.

В умовах війни картопля може стати в пригоді не тільки для готування, але й для освітлення будинку. При цьому саморобна свічка може горіти до семи годин!

Як зробити свічку з картоплі своїми руками — читай у матеріалі.

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Як зробити свічку з картоплі та що для цього потрібно:

велика картоплина;

блюдце;

гніт;

олія.

Як зробити свічку з картоплі: покрокова інструкція

Насамперед необхідно налити в блюдце трохи олії — 50–80 мл. Після цього вирізати кружальце картоплі шириною 1 см і зробити всередині нього отвір. У нього вставити гніт. Кружечок і гніт попередньо змастити олією. Потім потрібно просунути гніт через картоплю. Зверху має виступати півсантиметра. Поклади овоч у блюдце з олією та підпали гніт. Свічка з картоплі горітиме до семи годин.

Як зробити свічку своїми руками

Якщо ти не хочеш використовувати картоплю і маєш парафінову свічку, пристрій для тривалого горіння можна зробити і з неї.

Для цього візьми:

маленьку баночку чи чашку;

парафінову свічку;

воскову свічку;

сіль;

олію;

сірники.

Як зробити свічку своїми руками з парафіну

Насамперед необхідно розділити свічку на три – чотири частини (завтовшки 3–5 см). У банку потрібно додати краплю парафіну та зчепити на ній шматок свічки. Після цього потрібно налити в банку або чашку олії та додати сіль. Підпалюй та використовуй свічку так, як тобі буде зручно.

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