Як зробити свічку з картоплі своїми руками: покрокова інструкція

З картоплі українські господарки роблять що завгодно. З неї печуть пироги, її смажать, варять, запікають із м’ясом.
В умовах війни картопля може стати в пригоді не тільки для готування, але й для освітлення будинку. При цьому саморобна свічка може горіти до семи годин!
Як зробити свічку з картоплі своїми руками — читай у матеріалі.
Якщо ти не хочеш використовувати картоплю і маєш парафінову свічку, пристрій для тривалого горіння можна зробити і з неї.
Для цього візьми:
Раніше ми розповідали, що робити, якщо не стане світла. Як підготуватися до перебоїв з електрикою.
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