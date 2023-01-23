Токсин, про який ти не здогадувався(-лася)! Дізнайся, чому не можна їсти зелену картоплю

Ми часто споживаємо картоплю, додаємо в суп або готуємо повноцінні страви з неї. Існують десятки різновидів картоплі, одна — твердіша, інша — м’якша, одна — жовта, інша — рожева.

Але, незалежно від сорту картоплі, ти можеш помітити, як на ній утворюються зелені плями. Позеленіння картоплі або утворення на ній проростків говорить про накопичення шкідливих речовин, не придатних для споживання. Про це повідомляє Britannica.

Чому картопля зеленіє

Позеленіння картоплі виникає під час фотосинтезу. Це відбувається, коли овоч потрапляє в тепло чи під промені сонця. Саме тоді починає вироблятися пігмент хлорофіл. Він надає картоплі поживні речовини.

Зараз також дивляться

Щоб картопля їх отримала, треба, щоб хлорофіл поглинув сонячне світло і витратив енергію на утворення глюкози.

Чим небезпечна зелена картопля

Хлорофіл міститься у різних рослинах, багато з яких ми їмо, чому тоді зелена картопля небезпечна? Крім пігменту в момент позеленіння картопля виробляє ще одну речовину — соланін. Він діє як токсин і допомагає захищати картоплю від тварин у природі.

Соланін — небезпечний, бо діє на нервову систему, провокує головний біль та нудоту.

Якщо людина споживатиме багато зеленої картоплі, то в неї можуть початися серйозні неврологічні проблеми.

Як перевірити картоплю на соланін

Перевірити картоплю на вміст соланіну дуже просто. Треба лише облизати очищений овоч. Якщо картопля гірка, то соланін у ній є, тому її краще викинути.

Якщо обрізати зелену частину, соланін може залишитися в овочі. Приготування картоплі не виведе його, токсин залишиться.

Що робити, щоб картопля не зеленіла

Треба купувати картоплю відповідно до потреби. Чим довше вона лежатиме вдома, тим вищий ризик, що вона позеленіє. Зберігати картоплю треба не в холодильнику, а в сухому прохолодному темному місці з хорошою вентиляцією.

Окремо треба зберігати картоплю та цибулю, адже вона виділяє газ етилен, що сприяє росту картоплі. Так на ній з’являються “очки” та паростки.

З картоплі можна приготувати безліч смачних страв. Раніше ми розповідали рецепт картопляного гратена, що може стати одним із найкращих гарнірів.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!