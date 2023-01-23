Їжа та рецепти

Токсин, про який ти не здогадувався(-лася)! Дізнайся, чому не можна їсти зелену картоплю

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Січня 2023, 18:30
Чи можна їсти зелену картоплю і чому вона зеленіє
Фото: Pexels

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