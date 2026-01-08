Пакунок малюка 2026: що треба знати українцям про послугу в цьому році

З 1 січня 2026 року в Україні набули чинності деякі оновлення, що значно розширили фінансову підтримку родин при народженні дитини.

Одним із ключових елементів цієї допомоги залишається Пакунок малюка (бебі-бокс), вартість якого безпосередньо залежить від прожиткового мінімуму. Читай в матеріалі, що треба знати про Пакунок малюка в 2026 році.

Пакунок малюка в 2026 році: що варто знати

Оскільки з початку року прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років зріс до 2 817 гривень, грошовий еквівалент пакунка тепер становить 8 451 грн.

Допомога включає понад 90 найменувань товарів, необхідних для догляду за немовлям у перші місяці життя. До складу пакунка входять:

підгузки;

пелюшки різних видів;

великий набір одягу;

постільна білизна;

розвиваючі іграшки;

а також засоби гігієни для малюка та матері.

Отримати його можна безпосередньо у пологовому будинку одразу після народження дитини. Однак якщо на момент виписки його не було в наявності, батьки можуть подати заяву до органів соціального захисту або через ЦНАП протягом 30 днів після пологів.

Для родин, які не хочуть брати пакунок у тому вигляді, який видає його держава, є можливість отримати ці ж самі кошти на спеціальний рахунок.

Крім безпосередньо Пакунка малюка, з 2026 року запроваджено додаткові заходи стимулювання народжуваності. Зокрема, для дітей до одного року встановлено щомісячну виплату у розмірі 7 000 гривень, яка доповнює стандартні виплати.

