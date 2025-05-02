Не тільки зі згоди батьків. Хто і як може фотографувати чужих дітей

Нині, здається, потрапити на чиїсь фото чи до відео — дуже легко. Хочеш ти цього, чи ні. На вулицях міста знімають розважальні ролики, опитують громадян та готують контент. А як щодо дітей у школах? Явище вчителів-блогерів також стрімко поширюється, де вони розповідають про професію чи фільмують свої вчительські будні.

Не всі батьки можуть погоджуватися на те, аби їхню дитину фотографували та знімали у школі. На це можуть бути багато причин — батьки-військові, дискомфорт дитини, прагнення спокійнішого життя тощо…

Чи можуть фотографувати та знімати дитину у школі без дозволу батьків? Про це більше розповіла освітня омбудсменка Надія Лещик.

Чи можуть дитину фотографувати у школі без дозволу батьків

Омбудсменка навела чимало інших прикладів, для які школи можуть використовувати фото дітей та проводити фотосесії: для сайту школи, для ведення сторінок у соціальних мережах, звітування про роботу, участь у заходах, поїздках та екскурсіях тощо.

Найчастіше фото дітей під час навчання чи інших активностей публікують, як не дивно, не для батьків, а радше для звітування. Такі вимоги перед вчителями можуть ставити директори, органи управління освіти. Щобільше, вони можуть публікувати ці фото на своїх сторінках.

Іноді така інформація може потрапити до людей, які своїми діями можуть нашкодити дитині, наприклад, вчиняти кібербулінг, хакерство, шахрайство чи шантаж, — нагадує омбудсменка.

Крім усього, за фото можна ідентифікувати дитину, її батьків, місце проживання та час перебування дитини у школі. В умовах війни ці обставини лише ускладнюються.

Сама фото чи відеозйомка може порушувати права дитини. Тож вчителі та працівники закладів освіти мають дотримуватися певних правил, підготовлених омбудсменкою з освіти та Українською Гельсінською спілкою.

З огляду на вік дітей, вони не можуть самостійно усвідомлювати можливі наслідки фотосесій. Тож вчителі повинні отримувати згоду обох батьків. Зйомка не може проходити навіть у випадку, якщо батьки дали на неї дозвіл, а дитина — ні.

За Цивільним кодексом не встановлено форму згоди. Тож це може бути як усна згода, так і письмова. Варто знати і про факт мовчазної згоди — коли людина не висловлює ані згоди, ані заперечення. Якщо вона мовчить — це означає згоду на фото чи відеофіксацію.

Зауважимо: мовчазна згода передбачає, що батьки перебували поруч із дитиною, знали й бачили, що її знімають на фото чи відеокамеру, але не висловили своїх заперечень щодо проведення зйомки.

Найкраще отримувати письмові дозволи на знімання дитини. Згода має бути отримана до початку фільмування.

Деякі школи практикують отримання згоди у батьків на зйомку їхніх дітей із визначеною метою на тривалий термін, зазначаючи, що вона діятиме, допоки батьки не захочуть її змінити чи відкликати.

Підсумуємо основне:

фотографувати дитину можна лише за її згоди та її батьків;

згода на фотографування і використання фото — це два різних види згоди;

публікувати фото з дитиною можна за її згоди та її батьків;

повторно використовувати фото дитини можна за її згоди та її батьків.

У всіх інших випадках процес фотографування та публікації фото не є правомірним. Це стосується не лише школи, а й іншого середовища, де може проводитися зйомка.

Також освітня омбудсменка закликала органи освіти не вимагати від вчителів та шкіл звітності у формі фото дітей — це додаткове навантаження, якого можна уникнути.

Раніше ми розповідали, як зберегти приватність дитини у мережі.

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