Твоя безпека

Не тільки зі згоди батьків. Хто і як може фотографувати чужих дітей

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 02 Травня 2025, 14:00
Чи можна фотографувати дитину
Фото Unsplash
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