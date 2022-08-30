Користування інтернетом має бути безпечним — як зберегти приватність дитини в мережі

Складно уявити сучасних дітей без гаджета та інтернету. Ще змалечку вони вміють розблокувати телефон чи увімкнути ноутбук та знайти улюблені мультфільми.

Батьки зараз теж люблять демонструвати досягнення дітей через соціальні мережі, поширюють фото та відео та не замислюються, що це може нести небезпеку.

Експертка освітнього проєкту #stop_sexтинг Аліна Касілова розповіла УП.Життя, як налаштувати приватність дітей у соціальних мережах під час війни.

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Насамперед треба намагатися зберегти приватні дані.

Сайти

Не варто залишати на підозрілих сайтах інформацію про себе. Також батьки можуть зберегти у вкладках браузера сайти, які дитина найчастіше використовує. Якщо вона щоразу шукатиме сайт через пошукову систему, то може натрапити на сайт шахраїв. Можна навіть не помітити, як вони трішки змінили адресу посилання.

Застосунки та посилання

Пам’ятай, що завантажувати застосунки та ігри на комп’ютер чи телефон варто лише з перевірених офіційних сайтів. Не переходь за підозрілими посиланнями, особливо якщо їх відправила незнайома людина. Попередь про це дитину.

Повідомлення

Шахраї часто люблять надсилати повідомлення як от “Ви виграли приз, подзвоніть по вказаному номеру/надішліть ваші дані” або “Терміново потребую коштів” тощо.

Подібні повідомлення шахраї використовують, щоб отримати дані користувачів, а потім використовувати їх у своїх цілях.

Як зберегти приватність дітей в інтернеті

Ще у малому віці, коли діти не можуть вести свої соціальні мережі, батьки практично роблять це за них. Вони викладають фото з дому, садочку, школи тощо. Але завжди перед тим як завантажити фото в інтернет, варто звернути увагу на кілька речей.

Насамперед треба дбати про комфорт дитини. Запитай, чи не проти вона, якщо ти поділишся її фото. Якщо ти отримуєш згоду, оберіть фото разом.

Переконайся, що дитина на фото одягнена.

Перевір, чи не має на фото приватної інформації: номеру школи, садочка, номерів телефоні на дошці, чи машини. Не вказуй геолокацію у дописах.

Не публікуй смішні фото дитини. Адже коли вона виросте, з таких фото можуть насміхатися в дитячому колективі.

Думай про те, чи не нашкодить така публікація приватності або репутації дитини зараз чи в майбутньому.

Зараз діти дедалі більше проводять часу за ноутбуком через дистанційне навчання. Раніше ми розповідали, як організувати навчання вдома, щоб дитина не лінилася займатися.

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