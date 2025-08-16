Как фото детей попадают на сайты с перчинкой и почему всему виной соцсети

Даже если твой профиль закрыт и ты делиться фото только с близкими, никто не может гарантировать, что эти снимки не будут попадать в руки злоумышленников. Об этом сообщило издание The New York Times.

Мошенники могут легко украсть фото твоего ребенка

— То, что ваш профиль закрыт, не гарантирует, что кто-то из ваших знакомых не скопирует фотографии и не использует их со злонамеренными целями, — отмечает основательница Heat Initiative Сара Гарднер.

Хотя технологии искусственного интеллекта значительно усилили угрозу создания дипфейков, не стоит забывать о традиционных опасностях, таких как кража личных данных. Даже, казалось бы, невинные публикации могут стать инструментом для злоумышленников.

Возьмем, например, фотографии с детского дня рождения. Публикация таких моментов в социальных сетях может казаться важным способом поделиться радостью, но это может подвергнуть ребёнка риску в будущем.

Как объясняет Лиа Планкетт, автор книги Sharenthood, изучающей вопросы распространения информации о детях в Интернете, фотографии с праздника могут раскрывать точный день и год рождения ребенка.

Эта информация, в сочетании с другими данными, которые хакеры могут собрать во время кибератак, может стать ключом к краже личных данных.

В мире, где информация является ценным товаром, каждый фрагмент данных о ребёнке — от даты рождения до имен членов семьи — может быть использован для создания поддельного профиля или шантажа.

Таким образом, даже самые искренние намерения поделиться счастливыми моментами могут иметь непредсказуемые последствия в долгосрочной перспективе.

Почему не стоит полностью полагаться на цифровую безопасность

Угроза может исходить не только от посторонних людей, но и от тех, кто имеет доступ к твоему профилю. Доверие в реальной жизни не всегда гарантирует безопасность в цифровом.

Как только фотография попадает в сеть, ты теряешь контроль над ней. Даже если она изначально была опубликована приватно, ничто не мешает кому-то сохранить ее и распространить дальше.

Учитывая эти риски, родителям стоит быть особенно осторожными и критически оценивать, какой информацией о своих детях они делятся в Интернете.

Эксперты советуют родителям тщательно выбирать, что публиковать о детях онлайн, и по возможности избегать распространения детальной информации, которая может быть использована злоумышленниками.

Интересно, что уже около 70% детей рассматривают искусственный интеллект как друга. По словам подростков, ИИ стал для них важным источником советов, эмоциональной поддержки и помощи в повседневных решениях и решении проблем.

