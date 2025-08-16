Як фото дітей потрапляють на сайти з перчинкою та чому всьому виною соцмережі

Навіть якщо твій профіль закритий і ти ділишся фото лише з близькими, ніхто не може гарантувати, що ці знімки не потраплять до рук зловмисників. Про це розповіло видання The New York Times.

Шахраї можуть легко вкрасти фото твоєї дитини

— Те, що твій профіль закритий, не гарантує, що хтось зі знайомих не скопіює фотографії та не використає їх зі зловмисними намірами, — зазначає сказала засновниця Heat Initiative Сара Гарднер.

Хоча технології штучного інтелекту значно посилили загрозу створення діпфейків, не варто забувати про традиційні небезпеки, такі як викрадення особистих даних. Навіть, здавалося б, невинні публікації можуть стати інструментом для зловмисників.

Візьмемо, наприклад, фотографії з дитячого дня народження. Публікація таких моментів у соціальних мережах може здаватися важливим способом поділитися радістю, але це може наразити дитину на ризик у майбутньому.

Як пояснює Ліа Планкетт, авторка книги Sharenthood, яка вивчає питання поширення інформації про дітей в Інтернеті, фотографії зі святкування можуть розкривати точний день і рік народження дитини.

Ця інформація, поєднана з іншими даними, які хакери можуть зібрати під час кібератак, може стати ключем до викрадення особистих даних.

У світі, де інформація є цінним товаром, кожен фрагмент даних про дитину, від дати народження до імен членів сім’ї, може бути використаний для створення підробного профілю або шантажу.

Таким чином, навіть найщиріші наміри поділитися щасливими моментами можуть мати непередбачувані наслідки в довгостроковій перспективі.

Чому не варто повністю покладатися на цифрову безпеку

Загроза може походити не лише від сторонніх людей, а й від тих, хто має доступ до твого профілю. Довіра в реальному житті не завжди гарантує безпеку в цифровому.

Як тільки фотографія потрапляє в мережу, ти втрачаєш контроль над нею. Навіть, якщо вона спочатку була опублікована приватно, ніщо не заважає комусь зберегти її та поширити далі.

Враховуючи ці ризики, батькам варто бути особливо обачними та критично оцінювати, якою інформацією про своїх дітей вони діляться в Інтернеті.

Експерти радять батькам ретельно обирати, що публікувати про дітей онлайн, та за можливості уникати поширення детальної інформації, яка може використовуватися зловмисниками.

