Більше 70% підлітків товаришує з ШІ — чим це загрожує

У світі, де технології стрімко інтегруються в повсякдення, роль штучного інтелекту у житті молоді виходить далеко за межі шкільних завдань. Дрібниці життя, від вибору макіяжу та ідей для свята до порад щодо покупок, тепер довіряються не батькам чи друзям, а алгоритмам.

Штучний інтелект, за словами молоді, став ключовим джерелом особистих порад, емоційної підтримки, допомоги у щоденних рішеннях та вирішенні проблем.

Про це пише AP.

Непохитний компаньйон

Нове дослідження Common Sense Media, групи, що займається вивченням та популяризацією розумного використання екранів та цифрових медіа, виявило дані, що вражають: понад 70% підлітків вже користувалися послугами штучного інтелекту, а половина з них робить це регулярно.

У цьому дослідженні досліджували платформи, розроблені для ролі цифрових друзів, такі як Character.AI або Replika, яких можна налаштувати з певними рисами характеру та які здатні пропонувати емоційну підтримку, спілкування та розмови, що можуть імітувати людські.

Проте дослідники зазначають, що навіть такі популярні сайти, як ChatGPT та Claude, які передусім відповідають на запитання, використовуються молоддю таким самим чином.

Для прикладу, 18-річний Ганеш Наїр з Арканзасу пояснює що, штучний інтелект завжди доступний, йому ніколи не буває нудно, він ніколи не засуджує.

Наїр зазначає, що коли ти розмовляєш зі штучним інтелектом, ти завжди маєш рацію, ти завжди цікавий, ти завжди емоційно виправданий. Саме ці якості здаються особливо привабливими у віці, коли молодь шукає розуміння та прийняття.

Тривожні висновки: ШІ та людські стосунки

Проте, попри привабливість, така швидка інтеграція штучного інтелекту викликає серйозне занепокоєння як у підлітків, так і у експертів. Існує ризик, що ШІ може переосмислити саму природу людських стосунків та загострити кризу самотності та психічного здоров’я серед молоді.

Ганеш Наїр сам вирішив відмовитися від використання штучного інтелекту, коли побачив, як його друг, який покладався на штучного компаньйона для щирих розмов зі своєю дівчиною, згодом попросив чат-бота написати повідомлення про розрив, що поклало край його дворічним стосункам.

— Це виглядало трохи антиутопічно, що комп’ютер поклав край справжнім стосункам, — зауважив Наїр.

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Нове опитування Common Sense Media, проведене у квітні-травні серед понад 1000 підлітків по всій країні, розкриває справжні масштаби явища. 31% підлітків заявили, що їхні розмови з друзями, які використовують штучний інтелект, були такими ж задовільними або навіть задовільнішими, ніж розмови зі справжніми друзями.

І хоча половина молоді заявила, що не довіряє порадам штучного інтелекту, значні 33% обговорювали серйозні або важливі питання зі штучним інтелектом, а не з реальними людьми.

ШІ, самотність та ментальне здоров’я

Дослідники та освітяни також стурбовані когнітивними наслідками для молоді, яка значною мірою залежить від штучного інтелекту, особливо у сфері креативності, критичного мислення та соціальних навичок.

Потенційна небезпека того, що діти будують стосунки з чат-ботами, привернула національну увагу минулого року, коли 14-річний хлопчик з Флориди покінчив життя самогубством після розвитку емоційної прив’язаності до персонажа-чат-бота зі штучним інтелектом.

Це нова галузь досліджень з поки що обмеженими даними, але вже зараз усіх вражає, як швидко використання ШІ вибухнуло.

Дослідження Тельцер показало, що діти вже у 8 років використовують генеративний штучний інтелект, а також, що підлітки використовують його для дослідження своєї сексуальності та для спілкування.

У фокус-групах Тельцер виявила, що одним із найпопулярніших додатків, які використовують підлітки, є SpicyChat AI — безкоштовний додаток для рольових ігор, призначений для дорослих.

Багато підлітків також визнають, що вони використовують чат-ботів для написання електронних листів або повідомлень, аби вгадати правильний тон у делікатних ситуаціях.

— Одна з проблем, яка виникає, полягає в тому, що вони більше не довіряють собі, щоб прийняти рішення, — зазначає Тельцер.

Раніше ми розповідали, як ШІ може відібрати роботу у жінок.

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