Стиль життя Техно

Більше 70% підлітків товаришує з ШІ — чим це загрожує

Юлія Хоменко, редакторка сайту 03 Серпня 2025, 16:00
Більше 70% підлітків товаришує з ШІ — чим це загрожує
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь