Штучний інтелект на червоній доріжці: фільми з ШІ тепер можуть змагатися за Оскар

Академія кінематографічних мистецтв і наук внесла важливі оновлення в правила відбору фільмів для номінацій на Оскар.

Тепер стрічки, створені з використанням технологій штучного інтелекту, зможуть претендувати на найвищі нагороди кінематографічної індустрії.

Повідомило BBC.

За словами організаторів, використання ШІ не буде впливати на шанси фільму на номінацію.

Однак Академія підкреслила, що при визначенні переможців обов’язково враховуватиметься участь людини в процесі створення кінокартини.

Ці зміни були рекомендовані Науково-технічною радою Академії.

Вже зараз деякі фільми, у яких штучний інтелект допомагав створювати текст, зображення, аудіо та відео, отримали престижні нагороди.

Один із таких фільмів — Бруталіст, де технології ШІ були використані для покращення акценту актора Едріана Броуді, що допомогло йому отримати Оскар за найкращу чоловічу роль.

Також, у мюзиклі Емілія Перес генеративний штучний інтелект був використаний для поліпшення співочих голосів, що стало однією з причин, чому фільм здобув Оскар.

Проте використання ШІ у кінематографі залишається суперечливим серед митців.

Дехто вважає, що технології можуть загрожувати автентичності та творчому процесу, а інші вбачають у них нові можливості для розвитку мистецтва.

Щодо правил голосування на Оскар, то тепер члени Академії зобов’язані дивитися всі номіновані фільми в кожній категорії через внутрішню стримінгову платформу Academy Screening Room.

Якщо фільм переглядався поза цією платформою, члени Академії мають подати відповідну форму, вказавши, де і коли вони його бачили.

Таким чином, інновації в кінематографії та нові технології, як-от штучний інтелект, поступово інтегруються у світ традиційного кіномистецтва, і, ймовірно, відіграватимуть важливу роль у визначенні переможців Оскара.

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