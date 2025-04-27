Шоу-біз

Штучний інтелект на червоній доріжці: фільми з ШІ тепер можуть змагатися за Оскар

Марія Дзюба, редакторка сайту 27 Квітня 2025, 16:00
Штучний інтелект на червоній доріжці: фільми з ШІ тепер можуть змагатися за Оскар
Фото Pexels
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