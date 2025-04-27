Шоу-биз

Искусственный интеллект на красной дорожке: фильмы из ИИ теперь могут соперничать за Оскар

Мария Дзюба, редактор сайта 27 апреля 2025, 16:00
Искусственный интеллект на красной дорожке: фильмы из ИИ теперь могут соперничать за Оскар
Фото Pexels
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