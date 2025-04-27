Искусственный интеллект на красной дорожке: фильмы из ИИ теперь могут соперничать за Оскар

Академия кинематографических искусств и наук внесла важные обновления в правила отбора фильмов для номинаций на Оскар.

Теперь ленты, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта, смогут претендовать на высшие награды кинематографической индустрии.

Сообщило BBC.

По словам организаторов, использование ИИ не будет влиять на шансы фильма на номинацию.

Однако Академия подчеркнула, что при определении победителей обязательно будет учитываться участие человека в процессе создания кинокартины.

Эти изменения были рекомендованы Научно-техническим советом Академии.

Уже сейчас некоторые фильмы, в которых искусственный интеллект помогал создавать текст, изображения, аудио и видео, получили престижные награды.

Один из таких фильмов — Бруталист, где технологии ИИ были использованы для улучшения акцента актера Эдриана Броуди, что помогло ему получить Оскар за лучшую мужскую роль.

В мюзикле Эмилия Перес генеративный искусственный интеллект был использован для улучшения певческих голосов, что стало одной из причин, почему фильм получил Оскар.

Тем не менее, использование ИИ в кинематографе остается противоречивым среди деятелей искусства.

Некоторые считают, что технологии могут угрожать подлинности и творческому процессу, а другие видят в них новые возможности для развития искусства.

Что касается правил голосования на Оскар, то теперь члены Академии обязаны смотреть все номинированные фильмы в каждой категории через внутреннюю стриминговую платформу Academy Screening Room.

Если фильм просматривался вне этой платформы, члены Академии должны подать соответствующую форму, указав, где и когда они его видели.

Таким образом, инновации в кинематографии и новые технологии, такие как искусственный интеллект, постепенно интегрируются в мир традиционного киноискусства и, вероятно, будут играть важную роль в определении победителей Оскара.

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