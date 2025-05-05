Освіта

Переведення балів НМТ у 12-бальну систему: як самостійно вирахувати оцінку

Анна Голішевська, редакторка сайту 05 Травня 2025, 10:30
Переведення балів НМТ у 12-бальну систему: таблиці переведення балів
Фото Pexels
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