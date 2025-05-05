Переведення балів НМТ у 12-бальну систему: як самостійно вирахувати оцінку

У 2025 році випускники українських шкіл складають НМТ. Це — національний мультимедійний тест, за допомогою якого визначають рівень знань учнів з обов’язкових предметів: українська мова, математика, історія України (період XVI-XXI ст.).

Крім цих трьох предметів, українські школярі мали обрати ще один предмет на вибір з-поміж таких:

українська література,

іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська),

біологія,

фізика,

хімія,

географія.

Тобто загалом, учасник матиме оцінку НМТ, що складається з 4 предметів. За кожен із блоків тесту учасник/-иця отримує чотири оцінки – від 100 до 200 балів.

А про переведення балів НМТ у 12-бальну систему: як це зробити й що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Переведення балів НМТ у 12-бальну систему: навіщо це робити

Найчастіше, переводити бали за НМТ для учнів в Україні сенсу немає. Адже в УЦОЯО зазначають, що національний тест ніяк не впливає на шкільні оцінки (атестат) та отримання медалей.

Така практика була популярною ще кілька років тому, коли від балів ЗНО (наприклад, з української мови) залежало те, чи отримаєш ти медаль, чи ні. До прикладу, якщо випускник(-ця) відповідно до шкільних оцінок мав(-ла) отримати золоту медаль, то для цього повинен(-на) був(-ла) набрати понад 170 балів за українську.

Торік бал НМТ не впливав на отримання відзнаки. Натомість результати НМТ використовувалися лише для вступу на бакалаврат до закладів вищої освіти.

Як порахувати середній бал НМТ

Затвердити таблиці переведення балів у Міносвіти пообіцяли завчасно.

— Отже, одразу після тестування учасник/учасниця знатиме не тільки кількість набраних ним/нею тестових балів, а й зможе зорієнтуватися в тому, якими є його/її результати для вступу, — переконують освітяни.

Зауважимо, що згідно з правилами, оприлюдненими УЦОЯО, результати НМТ визначаються у 2 етапи:

І етап – на цьому етапі відбувається підрахунок балів за кожен предмет із 4 блоків.

За українську мову ти можеш отримати максимально 45 балів, за математику – 32, за історію України – 54 бали. Крім того, є бали за предмет на вибір: біологія – максимально 46 балів, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська, німецька) – 32 бали, фізика – 32 бали, та хімія – 40 балів.

ІІ етап – на цьому етапі визначається рейтингова оцінка результатів НМТ на основі тестового бала.

Максимальний бал, як і раніше – 200. Результати НМТ за шкалою 100-200 балів будуть розміщені в особистому кабінеті вступника до 4 липня – шукай у розділі Результати. Там можна буде також сформувати інформаційну картку.

На підставі здобутих абітурієнтами балів формується рейтинговий список, за яким і відбувається вступ до ВНЗ України.

Коли НМТ-2025: важливі моменти

НМТ у 2025 році проводять з 14 травня до 25 липня. У цей період тривають і основна, і додаткова сесії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про обов’язкові предмети НМТ-2025 та особливості його проведення цьогоріч.

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