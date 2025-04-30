Освіта

Прохідний бал НМТ-2025: скільки потрібно набрати для проходження на бюджет

Леся Манзюк, редакторка сайту 30 Квітня 2025, 19:00
Прохідний бал НМТ-2025: скільки потрібно набрати для проходження на бюджет
Фото Pexels
Хрест хоробрих ЗСУ
Читати далі
Хрест хоробрих ЗСУ: що відомо про нагрудний знак та кому він видається
Прохідний бал НМТ-2025: скільки потрібно набрати для проходження на бюджет
Читати далі
Президент підписав закон про дистанційну роботу: хто з українців зможе працювати вдома

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь