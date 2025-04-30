Прохідний бал НМТ-2025: скільки потрібно набрати для проходження на бюджет

У 2025 році, як і у 2024, в Україні продовжить діяти система Національного мультипредметного тесту (НМТ), який замінив ЗНО.

Аби стати студентами вишів, треба пройти НМТ та буде подати його результати. Мультипредметний тест міститиме тести з чотирьох предметів. Три предмети будуть обов’язковими та один — на вибір.

Читай, який мінімальний прохідний бал НМТ-2025 потрібен для надходження на бюджет в Україні — у матеріалі.

Прохідний бал НМТ 2025

Як відбуватиметься НМТ у 2025 році

Основний період реєстрації триватиме з 6 березня до 3 квітня.

Тестування відбуватиметься з 14 травня до 25 липня.

Формат НМТ: протягом 120 хвилин учасники НМТ виконуватимуть тести з української мови та математики. Потім буде 20-хвилинна перерва, після якої вони продовжать тест, виконуючи завдання з історії України та предмету за вибором.

Прохідний бал — це мінімальний результат, який необхідний для вступу до університету на контракт або бюджет. Він формується на основі конкурсної ситуації та вимог закладів вищої освіти. Загалом існують три основні показники:

Мінімальний поріг для участі у конкурсі — визначає, чи може абітурієнт подати документи на вступ. Прохідний бал на бюджет — залежить від кількості місць і рівня конкуренції. Конкурсний бал — розраховується на основі результатів НМТ та додаткових коефіцієнтів.

Загальний пороговий бал для переважної більшості українських вишів становить 100 балів.

Якщо хоча б з одного предмета твій результат буде нижчим за пороговий бал, ти не зможеш вступати із цими результатами НМТ. Наприклад, якщо з математики у тебе 40 тестових балів, що дорівнює 180 балам за шкалою 100–200, а з української мови — лише 4, що менше за 100 балів, тебе не допустять до участі у вступній кампанії.

Відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів вищої освіти мінімальний конкурсний бал для допуску в конкурсному відборі буде визначати виш у своїх Правилах прийому.

Прохідний бал НМТ 2025 на бюджет

Прохідний бал на бюджет для популярних спеціальностей (право, медицина, міжнародні відносини) може стартувати від 150−160 балів. На інші спеціальності на бюджет достатньо буде 130−140 балів. Для контрактної форми навчання поріг залежить від конкретного ВНЗ, але він, як правило, традиційно нижчий.

А за яким правописом складатимуть НМТ у 2025 році — читай в іншому нашому матеріалі.

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