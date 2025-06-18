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Проходной балл НМТ-2025: сколько нужно набрать для прохождения на бюджет

Леся Манзюк, редактор сайта 18 июня 2025, 12:15
Проходной балл НМТ-2025: сколько нужно набрать для прохождения на бюджет
Фото Pexels

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