Проходной балл НМТ-2025: сколько нужно набрать для прохождения на бюджет

Фото Pexels В 2025 году, как и в 2024, в Украине продолжит действовать система Национального мультипредметного теста (НМТ), заменившего ВНО.Чтобы стать студентами вузов, нужно пройти НМТ и представить его результаты. Мультипредметный тест будет содержать тесты по четырем предметам. Три предмета будут обязательными и один по выбору. Читай, какой минимальный проходной балл НМТ-2025 нужен для поступления на бюджет в Украине — в материале.Проходной балл НМТ 2025 Как будет проходить НМТ в 2025 году Основной период регистрации продлится с 6 марта по 3 апреля. Тестирование пройдет с 14 мая по 25 июля. Формат НМТ: в течение 120 минут участники НМТ будут выполнять тесты по украинскому языку и математике. Затем последует 20-минутный перерыв, после которого они продолжат тест, выполняя задания по истории Украины и предмету по выбору. Проходной балл — это минимальный результат, необходимый для поступления в университет на контракт или бюджет. Он формируется на основе конкурсной ситуации и требований высшего образования. В целом существуют три основных показателя: Минимальный порог для участия в конкурсе определяет, может ли абитуриент подать документы на поступление. Проходной балл на бюджет зависит от количества мест и уровня конкуренции. Конкурсный балл — рассчитывается на основе результатов НМТ и дополнительных коэффициентов. Читать по теме НМТ-2025: какие документы нужны и как зарегистрироваться в персональном кабинете Рассказываем, какие документы нужны для регистрации на НМТ 2025. Общий пороговый балл для подавляющего большинства украинских вузов составляет 100 баллов. Если хотя бы по одному предмету твой результат будет ниже порогового балла, ты не сможешь поступать с этими результатами НМТ. Например, если по математике у тебя 40 тестовых баллов, что равняется 180 баллам по шкале 100–200, а по украинскому языку — всего 4, что меньше 100 баллов, тебя не допустят к участию во вступительной кампании. В соответствии с Порядком приема на обучение в учреждения высшего образования минимальный конкурсный балл для допуска в конкурсном отборе будет определять вуз в своих Правилах приема. Проходной балл НМТ 2025 на бюджет Проходной балл бюджета для популярных специальностей (право, медицина, международные отношения) может стартовать от 150-160 баллов. По другим специальностям на бюджет достаточно будет 130-140 баллов. Для контрактной формы обучения порог зависит от конкретного вуза, но он, как правило, традиционно ниже. А по какому правописанию будут составлять НМТ в 2025 году — читай в другом нашем материале. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Вступительная кампания, Обучение Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter