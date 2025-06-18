Проходной балл НМТ-2025: сколько нужно набрать для прохождения на бюджет

В 2025 году, как и в 2024, в Украине продолжит действовать система Национального мультипредметного теста (НМТ), заменившего ВНО.

Чтобы стать студентами вузов, нужно пройти НМТ и представить его результаты. Мультипредметный тест будет содержать тесты по четырем предметам. Три предмета будут обязательными и один по выбору.

Читай, какой минимальный проходной балл НМТ-2025 нужен для поступления на бюджет в Украине — в материале.

Проходной балл НМТ 2025

Как будет проходить НМТ в 2025 году

Основной период регистрации продлится с 6 марта по 3 апреля.

Тестирование пройдет с 14 мая по 25 июля.

Формат НМТ: в течение 120 минут участники НМТ будут выполнять тесты по украинскому языку и математике. Затем последует 20-минутный перерыв, после которого они продолжат тест, выполняя задания по истории Украины и предмету по выбору.

Проходной балл — это минимальный результат, необходимый для поступления в университет на контракт или бюджет. Он формируется на основе конкурсной ситуации и требований высшего образования. В целом существуют три основных показателя:

Минимальный порог для участия в конкурсе определяет, может ли абитуриент подать документы на поступление. Проходной балл на бюджет зависит от количества мест и уровня конкуренции. Конкурсный балл — рассчитывается на основе результатов НМТ и дополнительных коэффициентов.

Общий пороговый балл для подавляющего большинства украинских вузов составляет 100 баллов.

Если хотя бы по одному предмету твой результат будет ниже порогового балла, ты не сможешь поступать с этими результатами НМТ. Например, если по математике у тебя 40 тестовых баллов, что равняется 180 баллам по шкале 100–200, а по украинскому языку — всего 4, что меньше 100 баллов, тебя не допустят к участию во вступительной кампании.

В соответствии с Порядком приема на обучение в учреждения высшего образования минимальный конкурсный балл для допуска в конкурсном отборе будет определять вуз в своих Правилах приема.

Проходной балл НМТ 2025 на бюджет

Проходной балл бюджета для популярных специальностей (право, медицина, международные отношения) может стартовать от 150-160 баллов.

По другим специальностям на бюджет достаточно будет 130-140 баллов.

Для контрактной формы обучения порог зависит от конкретного вуза, но он, как правило, традиционно ниже.

А по какому правописанию будут составлять НМТ в 2025 году — читай в другом нашем материале.

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