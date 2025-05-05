В 2025 году выпускники украинских школ снова сдавали НМТ. Это национальный мультимедийный тест, с помощью которого определяют уровень знаний учащихся по обязательным предметам: украинский язык, математика, история Украины (период XVI-XXI вв.).

Кроме этих трех предметов, украинские школьники должны были выбрать еще один предмет на выбор из таких:

украинская литература,

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский),

биология,

физика,

химия,

география.

То есть, в общем, участник получит оценку НМТ, состоящую из 4 предметов. За каждый из блоков теста участник получает четыре оценки – от 100 до 200 баллов.

А про перевод баллов НМТ в 12-балльную систему: как это сделать и что для этого нужно, читай в материале.

Перевод баллов НМТ в 12-балльную систему: зачем это делать

В большинстве случаев, переводить баллы по НМТ для учащихся в Украине нет смысла. Ведь в УЦОКО ранее отмечали, что национальный тест никак не влияет на школьные оценки (аттестат) и получение медалей.

Такая практика была популярной несколько лет назад, когда от баллов ВНО (например, по украинскому языку) зависело то, получишь ли ты медаль, или нет. К примеру, если выпускник(-ца) по школьным оценкам должен(-на) был(-а) получить золотую медаль, то ему (ей) нужно было набрать больше 170 баллов за украинский язык.

В прошлом году балл НМТ не влиял на получение отличия. Результаты НМТ будут использоваться только для поступления на бакалавриат в учреждения высшего образования.

Таблицы перевода тестовых баллов НМТ

Перевод баллов НМТ в 12-балльную систему: как самостоятельно вычислить оценку / 9 Фотографий

Как посчитать средний балл НМТ

Утвердить таблицы перевода баллов в Минобразования пообещали заблаговременно.

— А значит, сразу после тестирования участник/участница будет знать не только количество набранных им/ею тестовых баллов, но и сможет сориентироваться в том, каковы его/ее результаты для поступления, — убеждают педагоги.

Отметим, что согласно правилам, обнародованным УЦОКО, результаты НМТ определяются в 2 этапа:

1 этап – на этом этапе производится подсчет баллов за каждый предмет из 4 блоков.

За украинский язык ты можешь получить максимально 45 баллов, математику – 32, за историю Украины – 54 балла. Кроме того, есть баллы за предмет на выбор: биология – максимально 46 баллов, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, немецкий) – 32 балла, физика – 32 балла и химия – 40 баллов.

2 этап – на этом этапе определяется рейтинговая оценка результатов НМТ на основе тестового балла.

Максимальный балл по-прежнему – 200. Результаты НМТ по шкале 100-200 баллов будут размещены в личном кабинете абитуриента до 4 июля – ищи в разделе Результаты. Там же можно будет сформировать информационную карту.

На основании полученных абитуриентами баллов формируется рейтинговый список, согласно которому и происходит зачисление в вузы Украины.

НМТ-2025: важные моменты

НМТ в 2025 году длится с 14 мая по 25 июля. В этот период проводят и основную, и дополнительную сессии.

Напомним, ранее мы рассказывали про обязательные предметы НМТ-2025 и особенности его проведения в этом году.

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