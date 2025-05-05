Образование

Перевод баллов НМТ в 12-балльную систему: как самостоятельно вычислить оценку

Анна Голишевская, редактор сайта 05 мая 2025, 10:30
Переведення балів НМТ у 12-бальну систему: таблиці переведення балів
Фото Pexels
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