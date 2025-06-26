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Это уровень 7 класса — Вакуленко о жалобах на “сверхсложные” задания НМТ-2025

Виктория Мельник, журналист сайта 26 июня 2025, 20:00
результаты нмт
Фото Pexels

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