Это уровень 7 класса — Вакуленко о жалобах на “сверхсложные” задания НМТ-2025

Позади — основная сессия Национального мультипредметного теста, который сдают все выпускники украинских школ. После экзаменов открывается новый этап жизни — обучение в вузах, новые возможности, работа мечты и хобби.

Но в этом году в социальных сетях разгорелся скандал вокруг заданий НМТ и уровня сложности тестов в 2025. В УЦОКО же отрицают: тестирование было по школьной программе, а сложностей возникнуть не должно было.

Что известно о результатах НМТ-2025 в Украине, были ли случаи нарушений правил при проведении экзаменов и какие случаи удивили всех организаторов оценивания, читай дальше в материале Вікна-новини.

НМТ-2025: что известно о результатах

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире телемарафона Єдині новини рассказала, как прошли нынешние экзамены НМТ.

В этом году не обошлось без нарушений, но они не были массовыми. По словам Вакуленко, во время проведения оценки у одного из нарушителей была обнаружена шпаргалка с таблицей умножения. Это очень удивило всех организаторов.

— Здесь действительно стоит задуматься, что является основой обучения и как обеспечить овладение базовыми знаниями и навыками в рамках каждого из учебных предметов, — отметила директор УЦОКО.

Вместе с тем, результаты нынешнего тестирования почти такие же, как и в 2024 году. То есть доли тех, кто получил достаточно высокие результаты (150+ баллов), близки к показателям того времени в разрезе всех ключевых предметов, которые здавали ученики.

Сложность заданий на НМТ-2025

Однако в социальных сетях распространялись совсем другие комментарии от тех, кто сдавал экзамены. В частности, ученики обращали внимание на сложные тесты по английскому языку и математике.

Вакуленко опровергла информацию, что тесты были сверхсложными и оторванными от реальности и отметила, что для преодоления проходного балла по математике нужно знать предмет на уровне седьмого класса.

— На мой взгляд, если абитуриент не способен выполнить задачи пятого, шестого, седьмого классов, то, наверное, нужно подождать с высшим образованием и нужно наверстать школьные программы для того, чтобы комфортно себя чувствовать в заведениях высшего образования, — заявляла она.

Но на тесте НМТ жизнь не завершается! Куда можно пойти учиться, если не сдал (-а) НМТ, читай в нашем другом материале.

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