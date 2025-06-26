Це рівень 7 класу — Вакуленко про скарги на “надскладні” завдання НМТ-2025

Позаду — основна сесія Національного мультипредметного тесту, який складають усі випускники українських шкіл. Після екзаменів відкривається новий етап життя — навчання у ВНЗ, нові можливості, робота мрії та хобі.

Та цьогоріч у соціальних мережах таки розгорівся скандал навколо змісту НМТ та рівня складності тестів у 2025. В УЦОЯО ж заперечують: тестування було за шкільною програмою, а складнощів виникнути не повинно було.

Що відомо про результати НМТ-2025 в Україні, чи були випадки порушень правил при проведенні екзаменів та які випадки здивували всіх організаторів оцінювання, читай далі у матеріалі на Вікна-новини.

НМТ-2025: що відомо про результати учнів

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла, як минули цьогорічні екзамени НМТ.

Цього року не обійшлося без порушень, але вони не були масовими. За словами Вакуленко, під час проведення оцінювання в одного із порушників виявили шпаргалку з таблицею множення. Це дуже здивувало всіх організаторів.

— Тут дійсно варто замислитися про те, що є основою навчання і як забезпечити опанування базових знань і навичок в межах кожного із навчальних предметів, — зазначила директорка УЦОЯО.

Разом з тим, результати цьогорічного тестування є майже такими ж, як і у 2024 році. Тобто частки тих, хто отримав доволі високі результати (150+ балів) близькі до тогорічних показників в розрізі всіх ключових предметів, які складали учні.

Складність завдань на НМТ-2025

Однак у соціальних мережах ширилися зовсім інші коментарі від тих, хто складав екзамени. Зокрема, учні звертали увагу на складні тести з англійської та математики.

Вакуленко спростувала інформацію, що тести були надскладними та відірваними від реальності й зазначила, що для подолання прохідного балу з математики потрібно знати предмет на рівні сьомого класу.

— На мій погляд, якщо вступник або вступниця не здатні виконати завдання пʼятого, шостого, сьомого класів, то, напевно що, потрібно дещо почекати з вищою освітою і потрібно надолужити шкільні програми для того, щоб комфортно себе почувати у закладах вищої освіти, — заявляла вона.

Та на тесті з НМТ життя не завершується! Куди можна піти навчатися, якщо не склав (-ла) НМТ, читай в нашому іншому матеріалі.

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