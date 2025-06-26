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Це рівень 7 класу — Вакуленко про скарги на “надскладні” завдання НМТ-2025

Вікторія Мельник, журналістка сайту 26 Червня 2025, 20:00
результати НМТ
Фото Pexels

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