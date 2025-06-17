Детское Евровидение-2025: как подать заявку на нацотбор

Украина принимает участие не только в основном Евровидении, но и в детском. Национальный вещатель уже открыл прием заявок для участия в отборе.

Читай, что известно о нацотборе на Детское Евровидение 2025 и как подать заявку.

Отбор на Детское Евровидение 2025: что известно

Подать заявку можно с 16 июня по 10 июля через онлайн-форму на сайте junior.eurovision.ua.

Финал международного конкурса запланирован на 13 декабря 2025 в Тбилиси, Грузия. Это уже второе проведение конкурса в грузинской столице.

Как принять участие в отборе на Детское Евровидение

В этом году в Нацотборе введен обновленный, более доступный формат: участникам не обязательно иметь собственную песню. Чтобы пройти первый этап, достаточно отправить:

два видео с исполнением каверов в разных стилях;

краткую видеопрезентацию о себе.

По желанию можно подать и авторский трек, но это не обязательное условие и не влияет на шансы пройти дальше.

Если авторская песня все же подается, она должна:

быть до 3 минут;

содержать не менее 60% украиноязычного текста;

не публиковаться до 1 мая 2025.

Условия для участников:

возраст — от 9 до 14 лет;

формат — соло или группа до 6 человек;

отбор представителя Украины в финале осуществляется путём голосования зрителей и жюри.

Впервые Суспільне право сформировать творческий коллектив из нескольких претендентов на участие в финале. Это означает, что шестым финалистом может стать не отдельное лицо, а группа из разных участников, объединенная продюсерской командой. Такой подход открывает больше шансов для талантливых детей проявить себя.

После предварительного отбора будет сформирован лонглист, который будет содержать до 15 кандидатов, которые пройдут летнюю “звездную школу” под руководством специалистов музыкальной индустрии. По ее итогам выберут 6 финалистов, которые подготовят песни и примут участие в октябрьском финале Нацотбора.

Финалисты будут работать с профессиональными композиторами и режиссерами, чтобы представить качественные выступления на сцене.

Музыкальным продюсером в этом году снова стала Светлана Тарабарова, которая уже в третий раз отвечает за творческое направление Нацотбора. Она подчеркивает, что конкурс — это не только соревнование, но и шанс для детей ощутить поддержку, веру в себя и силу сцены.

Ранее мы рассказывали, кто представлял Украину на Детском Евровидении 2024 года.

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