Украина

Военное положение в Украине. Объясняем, что оно предполагает и что нужно знать

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 24 февраля 2022, 11:48
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Сдать кровь и приобщиться к обороне: новое обращение Зеленского
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Вікна-новини. Выпуск от 24.02.2022 (11:30)

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