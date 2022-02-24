Военное положение в Украине. Объясняем, что оно предполагает и что нужно знать

Верховная Рада 300 голосами народных депутатов поддержала указ президента Украины о введении военного положения в Украине.

Утром, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к народу и инициировал военное положение на всей территории нашего государства.

Что нужно знать о режиме военного положения

Военное положение — это особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

При его внедрении могут образовываться временные государственные органы — военные администрации.

На сколько ввели военное положение

В Украине ввели военное положение с 05 ч 30 мин. 24 февраля 2022 сроком на 30 суток.

Военное положение прекращается по истечении срока, на который он был введен.

В условиях военного положения запрещаются:

изменение Конституции Украины и АР Крым;

проведение выборов президента Украины, Верховной Рады, Верховной Рады АР Крым и органов местного самоуправления;

проведение всеукраинских и местных референдумов;

проведение забастовок, массовых собраний и акций.

В связи с введением в Украине военного положения временно могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30–34, 38, 39, 41–44, 53 Конституции Украины.

А также вводятся временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц в пределах и объеме, необходимых для обеспечения возможности внедрения и осуществления мер правового режима военного положения, предусмотренные частью первой статьи 8 Закона Украины О правовом режиме военного положения.

Напомним, ранее мы подготовили для тебя, что должно быть в тревожном чемодане и как правильно его сложить.