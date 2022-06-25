Люди

Скинемось на гвинтокрили й літаки? Як фонд Повернись живим втілює бажання українців купувати зброю на фронт

Даніела Долотова, редакторка сайту 25 Червня 2022, 20:03

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Скинемось на гвинтокрили й літаки? Як фонд Повернись живим втілює бажання українців купувати зброю на фронт
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