Скинемось на гвинтокрили й літаки? Як фонд Повернись живим втілює бажання українців купувати зброю на фронт

Нові гелікоптери та літаки — одна з найбільших потреб, яку наразі західні партнери ще не готові закрити. Про це розповідав міністр оборони України Олексій Резніков у своєму інтерв’ю.

Однак українці вже давно навчились не лише переконувати світових лідерів у своїй правоті, але й знаходити шляхи, щоб впоратись самим. Так люди спочатку жартували про те, що самі готові купити необхідне озброєння, але благодійний фонд Повернись живим суттєво наблизив нас до справдження цієї мрії.

Спочатку фонд подав заявку, а потім отримав ліцензію від Держекспорту для закупівлі та постачання озброєння для ЗСУ, укладати прямі договори з виробниками та скоротити шлях зброї вдвічі, оминаючи посередників.

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Керівник військового відділу благодійного фонду Повернись живим Андрій Римарук розповідає:

Насамперед будемо купувати те, що нам постачають мало або взагалі не збираються цього робити. Безпілотники, гвинтокрили та літаки — усе, що зможе закрити небо над нашими бійцями.

Таким чином фонду вдалось зробити перше замовлення і воно вже знаходиться на території України. Проте що це саме, представники Повернись живим не розповідають та готуються до презентації.

Андрій Римарук наголошує, що нашій армії потрібна техніка, оскільки ми втрачаємо гвинтокрили та літаки. Однак з ліцензією фонд зможе вільно оголошувати збір на таку техніку.

Ми обов’язково будемо оголошувати збір та проситимемо всіх долучитись до нього, щоб придбати п’ять гелікоптерів. І це буде вже незабаром.

Чи збереться необхідна сума, сумніватись не варто. Як говорить сам Андрій Римарук, якщо минулого року загалом вдалось зібрати 28 мільйонів гривень, то від початку лютого 2022 року на рахунок фонду українці перерахували вже понад три мільярди гривень.

Така довіра заслуговувалась роками. Повернись живим від 2014 року робив усе, щоб забезпечити українську армію. За словами Андрія Римарука, зараз 70% безпілотників на фронті — надав фонд.

Фонд за вісім років напрацював стратегію — будь-яку потребу закриває раз і назавжди.

Крім того, кілька років тому завдяки благодійникам на лінії фронту з’явились мобільні комплекси спостереження. Таким чином від початку 2019 до 2021 року на 60 ділянках з цим устаткуванням не було жодного загиблого від кулі снайперів.

Однак Андрій Римарук запевняє, що зупинятись нам ще рано, а кошти зараз найбільш доцільно надсилати саме на потреби армії.

Люди, вкладаймо гроші саме у Збройні сили України та інвестувати в них, тому що це найкращий депозит власної безпеки.

Прикладом такої згуртованої роботи стало придбання 10 безпілотних PD-2 комплексів українського виробництва UkrSpecSystems з пересувними наземними станціями. Договір на виготовлення цих безпілотних комплексів складає загалом понад 8,5 мільйонів доларів та буде діяти до кінця року.

Таким чином українським військовим не доведеться розташовуватись десь на холодній землі, щоб розпочати роботу. Літальний апарат буде відправлятись прямо з машин, у якій сидять бійці та управляють польотом.

Радіус дії такого безпілотника 200 кілометрів. Однак пролетіти вони можуть понад тисячу кілометрів та перебувати в повітрі поспіль близько десяти годин.

Також у них є можливість відслідковувати цілі, визначати точні координати, коригувати артилерію. Тому вони зможуть покращити влучність дії, наприклад, такої чудової зброї як HIMARS.

Оскільки це українське виробництво, то довго чекати на запчастини або спеціалістів, які будуть їх лагодити, просто непотрібно.

Ці комплекси потребують майстерності, тож перший екіпаж відправиться за кілька тижнів на навчання, а вже потім поїде на фронт.

Як зазначає Андрій Римарук, десять таких комплексів здатні закрити повністю кордон з Білоруссю, Росією та всією лінією розмежування — від півночі України й до Чорного моря.

Згодом комунікація з міжнародними виробниками буде лише нарощуватись і представники фонду не виключають можливості закупівлю складнішого озброєння.

Якщо ти давно прагнеш допомогти українській армії своїми силами, то читай, як потрапити у тероборону.

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