Сбросимся на вертолеты и самолеты? Как фонд Вернись живым воплощает желание украинцев покупать оружие на фронт

Новые вертолеты и самолеты – одна из самых больших потребностей, которую западные партнеры еще не готовы закрыть. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в своем интервью.

Однако украинцы давно уже научились не только убеждать мировых лидеров в своей правоте, но и находить пути, чтобы справиться самим. Так люди сначала шутили, что сами готовы купить необходимое вооружение, но благотворительный фонд Повернись живим существенно приблизил нас к осуществлению этой мечты.

Сначала фонд подал заявку, а затем получил лицензию от Госэкспорта для закупки и поставки вооружения для ВСУ, заключать прямые договоры с производителями и сократить путь оружия вдвое, минуя посредников.

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Руководитель военного отдела благотворительного фонда Повернись живим Андрей Рымарук рассказывает:

В первую очередь будем покупать то, что нам снабжают мало или вообще не собираются этого делать. Беспилотники, вертолеты и самолеты – все, что сможет закрыть небо над нашими бойцами.

Таким образом, фонду удалось сделать первый заказ и он уже находится на территории Украины. Однако, что это именно, представители Повернись живим не рассказывают и готовятся к презентации.

Андрей Рымарук отмечает, что нашей армии нужна техника, поскольку мы теряем вертолеты и самолеты. Однако с лицензией фонд сможет свободно объявлять сбор на такую ​​технику.

Мы обязательно будем объявлять сбор и будем просить всех присоединиться к нему, чтобы приобрести пять вертолетов. И это будет уже скоро.

Соберется ли необходимая сумма, сомневаться не стоит. Как говорит сам Андрей Рымарук, если в прошлом году в общей сложности удалось собрать 28 миллионов гривен, то с начала февраля 2022 года на счет фонда украинцы перечислили уже более трех миллиардов гривен.

Такое доверие заслуживалось годами. Повернись живим с 2014 года делал все, чтобы обеспечить украинскую армию. По словам Андрея Рымарука, сейчас 70% беспилотников на фронте – предоставил фонд.

Фонд за восемь лет наработал стратегию – любую потребность закрывает раз и навсегда.

Кроме того, несколько лет назад, благодаря благотворителям на линии фронта, появились мобильные комплексы наблюдения. Таким образом, с начала 2019 до 2021 года на 60 участках с этим оборудованием не было ни одного погибшего от пули снайперов.

Однако Андрей Рымарук уверяет, что останавливаться нам еще рано, а средства сейчас наиболее целесообразно направлять именно на нужды армии.

Люди, давайте вкладывать деньги именно в Вооруженные силы Украины и инвестировать в них, потому что это самый лучший депозит собственной безопасности.

Примером такой сплоченной работы явилось приобретение десяти беспилотных PD-2 комплексов украинского производства UkrSpecSystems с передвижными наземными станциями. Договор на изготовление этих беспилотных комплексов составляет более 8,5 миллиона долларов и будет действовать до конца года.

Таким образом, украинским военным не придется располагаться где-то на холодной земле, чтобы начать работу. Летательный аппарат будет отправляться прямо с машин, где сидят бойцы и управляют полетом.

Радиус действия такого беспилотника 200 км. Однако пролететь они могут более тысячи километров и находиться в воздухе около десяти часов.

Также они имеют возможность отслеживать цели, определять точные координаты, корректировать артиллерию. Поэтому они смогут улучшить точность действия, например, такого замечательного оружия как HIMARS.

Поскольку это украинское производство, то не нужно будет долго ждать запчасти или специалистов, которые будут их чинить.

Эти комплексы нуждаются в мастерстве, поэтому первый экипаж отправится через несколько недель на обучение, а уже потом поедет на фронт.

Как отмечает Андрей Рымарук, десять таких комплексов способны полностью закрыть границу с Беларусью, Россией и всей линией разграничения – от севера Украины и до Черного моря.

Впоследствии коммуникация с международными производителями будет только наращиваться и представители фонда не исключают возможности закупки более сложного вооружения.

Если ты давно стремишься помочь украинской армии своими силами, то читай, как попасть в терроборону.

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