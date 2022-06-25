Нет удивительной палочки, которая остановит войну! Алексей Резников откровенно о том, как мир помогает Украине победить

Министр обороны Украины Алексей Резников в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту Факти тижня Александру Визгину рассказал об эффективности встреч в формате Рамштайн, оборонной поддержке мира и удастся ли нам победить Россию в войне.

Первый Рамштайн стал подлинной сенсацией и прорывом. Второй воспринялся в публичном поле как нечто промежуточное, поэтому ожидания выросли на третий. Какие прорывы принес Рамштайн-3?

– Я понимаю, что для каждого гражданина Украины любая встреча, в том числе на таком уровне, поднимает планку ожиданий и мы все думаем, что уже завтра какая-то волшебная палочка будет привезена. А мы ею махнем и все – война закончится, всех победим.

К сожалению, нет такой волшебной палочки, потому что это современный мир, современная война.

Больше того это впервые за 80 лет война двух регулярных армий, когда одна страна ворвалась на территорию другой страны открыто и дерзко. Это война с применением всех существующих видов вооружения, кроме ядерного.

Сейчас также смотрят

Артиллерия, пехота, танки, бронированные машины, авиация, крылатые ракеты, баллистические ракеты, флот, подлодки и даже химическое оружие. Мы об этом знаем, нам известно об использовании его в Мариуполе в окружении нашего гарнизона. Поэтому нельзя говорить, что завтра что-нибудь произойдет и мы всех победим.

Ключевым тектоническим сдвигом был сам факт основания такой платформы, которая называется сегодня Рамштайн.

Тогда в первый раз обсуждалась принципиальная позиция наших партнеров о системной помощи Украине в этой открытой войне против России. В ходе этой встречи страны приняли решение, что они будут нашими партнерами в предстоящей победе.

Поэтому каждая встреча на Рамштайне – это уже об состоявшейся отчетности, выявлении возможно каких-то недостатков. А также самое главное – уточнение потребностей, которые мы делаем на системной основе исходя из картины происходящего на поле боя.

Потому что россияне тоже меняют свою тактику, меняют свою стратегию, когда мы успешно выбросили их за пределы Киевской, Черниговской, Сумской области, практически освободили Харьковскую область.

Конечно, меняется тактика применения, и мы понимаем наши потребности, уточняем и соответственно общаемся с нашими партнерами. И это проговаривается исходя из объемов, возможностей наших партнеров, наличия необходимого на складах или в вооруженных силах.

Также зависит от возможности производить на их фабриках и заводах всякого разного вооружения и военной техники.

О присоединении других стран к Рамштайну

В Рамштайне-3 уже было около 50 делегаций, которые в закрытом режиме, без телефонов и электронных часов, обсуждали потребности Украины в согласовании с ключевыми игроками, в первую очередь с США и европейским командованием.

Это и артиллерия, и бронетанковая техника и вы знаете что наконец-то мы имеем первые сдвиги по системам залпового огня. То, что все слышали словом MLRS или Multiple Launcher Rocket System, ранее не обсуждалось на первых Рамштайнах. Сейчас мы уже говорим об обучении, доктрине применения и т.п.

Каждый раз, каждый Рамштайн – это продолжение движения по этой лестнице до нужной нам с вами победы.

О значении иностранной помощи

Эта война – это война ресурсов. Ресурсов человеческого, материального, вооружения, медицинского, психологического, политического и т.д.

Украина как страна, которая втрое меньше, а то и в четверо, по количеству населения, территории, оснащению, экономическим показателям. Она бы не устояла так легко, как бы мы нам всем хотелось, против такого нашествия.

Поэтому, конечно, мы получаем дополнительно сейчас ресурсы цивилизованного мира. И эта поддержка для нас очень важна и критическая. Поскольку благодаря этому ресурсу мы победим в этой войне – я уверен.

Что нового будет в помощи

Во-первых, вы видите, что приехали гаубицы немецкого производства. Это общий нидерландский и немецкий проект, к которому мы критически относились с вами довольно долго, включая меня. Особенно учитывая промедление в поддержке со стороны правительства Германии, это тоже можно считать тектоническим смещением.

А это значит, что завтра будут Гепарды и другие варианты помощи. Я могу сказать, что усилится возможность нашего флота в защите наших интересов на Черном море. Кроме того, будет больше систем MLRS и к ним ракет с соответствующей точностью поражения и дальностью действия.

Главное, что мы демонстрируем нашим партнерам, что мы умело умеем применять эту доктрину.

Поэтому я оптимистично жду этих вещей. Хотя, конечно, есть вопросы, которые пока еще не решены. Это современные танки и самолеты. Их мы продолжаем обсуждать с партнерами и убеждать их в том, что нам это тоже необходимо.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал о вероятности нападения Беларуси на Украину.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!