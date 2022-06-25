Немає надзвичайної палички, яка зупинить війну! Олексій Резніков відверто про те, як світ допомагає Україні перемогти

Міністр оборони України Олексій Резніков в ексклюзивному інтерв’ю спеціальному кореспонденту Факти тижня Олександру Візгіну розповів про ефективність зустрічей у форматі Рамштайн, оборонну підтримку світу та чи вдасться нам перемогти Росію у війні.

Перший Рамштайн став справжньою сенсацією та проривом. Другий сприйнявся у публічному полі як щось проміжне, тому очікування зросли на третій. Які прориви приніс Рамштайн-3?

– Я розумію що для кожного громадянина України будь-яка зустріч, зокрема на такому рівні, піднімає планку очікувань і ми всі думаємо, що вже завтра якась надзвичайна чарівна паличка буде привезена. А ми нею махнемо і все — війна закінчиться, всіх переможемо.

На жаль, немає такої чарівної палички, тому що це сучасний світ, сучасна війна.

Щобільше це вперше за 80 років війна двох регулярних армій, коли одна країна вдерлася на територію іншої країни відкрито та зухвало. Це війна із застосуванням усіх існуючих видів озброєння окрім ядерного.

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Артилерія, піхота, танки, броньовані машини, авіація, крилаті ракети, балістичні ракети, флот, підводні човни та навіть хімічна зброя. Ми про це знаємо, нам відомо про використання її в Маріуполі під час оточення нашого гарнізону. Тому говорити, що завтра щось відбудеться і ми всіх переможемо не можна.

Ключовим тектонічним зрушенням був сам факт заснування такої платформи, яка має сьогодні назву Рамштайн.

Тоді вперше обговорювалась принципова позиція наших партнерів про системну допомогу Україні в цій відкритій війні проти Росії. Під час цієї зустрічі країни ухвалили рішення, що вони будуть нашими партнерами в майбутній перемозі.

Тому кожна зустріч в Рамштайні – це вже про звітування, що відбулося, виявлення можливо якихось недоліків. А також найбільш головне – уточнення потреб, які ми робимо на системній основі виходячи з картини поля бою, яка відбувається.

Тому що росіяни теж змінюють свою тактику, змінюють свою стратегію, коли ми успішно викинули їх за межі Київської, Чернігівської, Сумської області, практично звільнили Харківську область.

Звісно, змінюється тактика застосування, і ми розуміємо наші потреби, уточнюємо і відповідно комунікуємо з нашими партнерами. І це проговорюється, виходячи з об’ємів, можливостей наших партнерів, наявності необхідного на складах або у збройних силах.

Також залежить від можливості виробляти на їх фабриках та заводах всякого різного озброєння та військової техніки.

Про приєднання інших країн до Рамштайну

В Рамштайні-3 було вже близько 50 делегацій, які в закритому режимі, без телефонів і електронних годинників, обговорювали потреби України у погодженні з ключовими гравцями, насамперед зі США та європейським командуванням.

Це й артилерія, і бронетанкова техніка і ви знаєте, що нарешті ми маємо перші зрушення щодо систем залпового вогню. Те, що певно всі чули словом MLRS або Multiple Launcher Rocket System, раніше не обговорювалось на перших Рамштайнах. Зараз ми вже говоримо про навчання, доктрину застосування і тому подібне.

Кожен раз, кожний Рамштайн – це продовження руху по цих сходах до потрібної нам з вами перемоги.

Про значення іноземної допомоги

Ця війна – це війна ресурсів. Ресурсів людського, матеріального, озброєння, медичного, психологічного, політичного тощо.

Україна як країна, яка втричі менша, а то й в чотири, за кількістю населення, територією, оснащенням, економічним показникам. Вона б не встояла так легко, як би ми нам всім хотілося, проти такої навали.

Тому, звісно, ми отримуємо додатково тепер ресурси цивілізованого світу. І ця підтримка для нас є дуже важливою та критичною. Оскільки завдяки цьому ресурсу ми переможемо в цій війні – я в цьому переконаний.

Що нового буде в допомозі

По-перше, ви бачите, що приїхали гаубиці німецького виробництва. Це спільний нідерландський й німецький проект, до якого ми критично з вами ставились досить довго, включаючи мене. Особливо зважаючи на зволікання у підтримці з боку уряду Німеччини, це теж можна вважати тектонічним зсувом.

А це значить, що завтра будуть Гепарди та інші варіанти допомоги. Я можу сказати, що посилиться спроможність нашого флоту в захисті наших інтересів на Чорному морі. Крім того, буде більше систем MLRS і до них ракет з відповідною точністю ураження і дальністю дії.

Головне, що ми демонструємо нашим партнерам, що ми вправно вміємо застосовувати цю доктрину.

Тому я оптимістично чекаю на ці речі. Хоча, звісно, є питання, які ще не вирішені. Це сучасні танки та літаки. Їх ми продовжуємо обговорювати з партнерами та переконувати їх, що нам це теж необхідно.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов розповів про ймовірність нападу Білорусі на Україну.

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