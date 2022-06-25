Інтерв'ю

Немає надзвичайної палички, яка зупинить війну! Олексій Резніков відверто про те, як світ допомагає Україні перемогти

Даніела Долотова, редакторка сайту 25 Червня 2022, 09:00
Олексій Резніков
Фото: Twitter

Більше новин
Що приготувати з полуниці
Сезон полуниці триває! Як урізноманітнити свої страви ягодою — розповідає Джеймі Олівер
Як виглядає ізраїльська модель призову і армію
Ізраїльський приклад. Як може змінитись модель призову в українську армію
Ракетні удари по Україні
Росіяни завдали масового ракетного удару по Україні — розповідаємо, що відомо
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 25 червня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 25 червня
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як виглядає ізраїльська модель призову і армію
Ізраїльський приклад. Як може змінитись модель призову в українську армію
Ракетні удари по Україні
Росіяни завдали масового ракетного удару по Україні — розповідаємо, що відомо
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 25 червня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 25 червня
Що робити, якщо відчуваєш апатію?
Здається, що ти на межі? Що робити з хронічною втомою та апатією

Відео
Як виглядає ізраїльська модель призову і армію

Ізраїльський приклад. Як може змінитись модель призову в українську армію
Ракетні удари по Україні
Росіяни завдали масового ракетного удару по Україні — розповідаємо, що відомо
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 25 червня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 25 червня
0:00:00
HIMARS уже в Україні - Жданов про ефективність цих систем
Американські HIMARS уже в Україні — Олег Жданов розповів, як вони змінять ситуацію на фронті
0:04:33
бізнесмен фото
Бізнес вірить в Україну — яка ситуація на економічному фронті зараз
0:03:13
гуманітарна катастрофа на Донеччині
За крок до гуманітарної катастрофи. Як виживає населення Авдіївки
воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
0:01:41
Немає надзвичайної палички, яка зупинить війну! Олексій Резніков відверто про те, як світ допомагає Україні перемогти
Залякування чи підготовка до атаки? Латушко про військові навчання в Білорусі
0:04:33
Вартість оренди житла
Рекордне падіння цін у Києві та орендний бум у Львові: що відбувається на ринку нерухомості
0:07:48
прапор України
Не раніше ніж 2029 року? Коли Україна стане повноправним членом Європейського Союзу
Більше відео
Килиммен
Читати далі
Килиммен з Kalush Orchestra: Моя мрія – аби ніхто у світі не слухав російської мови та музики

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь