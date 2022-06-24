Американські HIMARS уже в Україні — Олег Жданов розповів, як вони змінять ситуацію на фронті

Українські військові вже спробували на полі бою чотири американські установки M142 HIMARS та вразили ними російські цілі. Військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі телеканалу FreeDOM про ефективність цієї зброї.

Що таке HIMARS

HIMARS (High-Mobility Artillery Rocket System) — це реактивна система залпового вогню, яка має пакетне зарядження із шести ракет. Композитні чи пластикові труби, у яких знаходяться самі ракети, одноразові, а каркас системи — металевий.

Дальність дії установки досягає 80 км, а точність ураження цілі — до 3 м. Для порівняння російський аналог Смерч з радіусом 70 км має промах снаряда аж на 1 км.

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Загалом HIMARS може випускати осколково-фугасні та касетні боєприпаси.

Це дуже ефективна зброя, тому що на одну ціль знадобиться не повний залп, а лише 1-2 ракети в залежності від розміру цілі, — коментує Жданов.

Після залпу HIMARS автоматично відходить зі своєї позиції, знімає відстріляний пакет і відразу завантажує новий. Ця процедура займає не більше п’яти хвилин.

Загальні характеристики РСЗВ HIMARS

екіпаж — 3 особи

калібр — 227 мм

темп стрільби — 18 пострілів за хвилину

дальність руху — 480 км

максимальна швидкість — 85 км/год.

Що дасть Україні HIMARS

Поки що в Україні працює невелика кількість американських систем. Тому чотири установки можуть змінити ситуацію тільки на одному окремому напрямку.

Припустимо, якщо в нас сьогодні критична ситуація на Сєвєродонецькому напрямку, то ми можемо перекинути туди ці системи.

Весь ближній тил противника на глибину до 50 км ми можемо спокійно “потріпати” за допомогою цих установок, — розповідає військовий експерт.

Нині українські військові активно вивчають та застосовують уже на фронті американські РСЗВ. Тож можна сподіватись, що їхня кількість суттєво збільшиться найближчим часом.

Дивись, що розповів Жданов про ситуацію на Сєвєродонецькому та Херсонському напрямках.

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