Американские HIMARS уже в Украине – Олег Жданов рассказал, как они изменят ситуацию на фронте

Украинские военные уже опробовали на поле боя четыре американских установки M142 HIMARS и поразили ими российские цели. Военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире телеканала FreeDOM об эффективности этого оружия.

Что такое HIMARS

HIMARS (High-Mobility Artillery Rocket System) — это реактивная система залпового огня, имеющая пакетную зарядку из шести ракет. Композитные или пластиковые трубы, в которых находятся сами ракеты, одноразовые, а каркас системы — металлический.

Дальность действия установки достигает 80 км, а точность поражения цели — до 3 м. Для сравнения российский аналог Смерч с радиусом 70 км имеет промах снаряда аж на 1 км.

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В основном HIMARS может выпускать осколочно-фугасные и кассетные боеприпасы.

Это очень эффективное оружие, потому что на одну цель понадобится не полный залп, а всего 1-2 ракеты в зависимости от размера цели, — комментирует Жданов.

После залпа HIMARS автоматически уходит со своей позиции, снимает отстрелянный пакет и сразу загружает новый. Эта процедура занимает не больше пяти минут.

Общие характеристики РСЗО HIMARS

экипаж — 3 человека

калибр — 227 мм

темп стрельбы — 18 выстрелов в минуту

дальность движения — 480 км

максимальная скорость — 85 км/ч.

Что даст Украине HIMARS

Пока что в Украине работает небольшое количество американских систем. Поэтому четыре системы могут изменить ситуацию только на одном отдельном направлении.

Предположим, если у нас сегодня критическая ситуация на Северодонецком направлении, мы можем перебросить туда эти системы.

Весь ближний тыл противника на глубину до 50 км мы можем спокойно потрепать с помощью этих установок, — рассказывает военный эксперт.

В настоящее время украинские военные активно изучают и применяют уже на фронте американские РСЗО. Так что можно надеяться, что их количество существенно увеличится в ближайшее время.

Смотри, что Жданов рассказал о ситуации на Северодонецком и Херсонском направлениях.

15 июня состоялась третья встреча контактной группы в формате Рамштайн, объединившая мировых лидеров для военной помощи Украине. Читай про итоги Рамштайн-3 и какое новое оружие западные партнеры дадут Украине.

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