Таких, як вони, немає ніде у світі! Як українські волонтери наближають нашу перемогу

Вони наближають перемогу України безсонними ночами, готуючи нужденним їжу, військовим — амуніцію, іноді навіть ризикуючи життям. Волонтери допомагають боронити нашу незалежність і в гарячих точках, і в тилу.

Зізнаються: зараз аналогів українському волонтерському руху у світі немає. Долучитися до нього, за офіційними опитуваннями, хоче дедалі більше українців і навіть іноземців.

Алла Мартинюк у мирний час — співачка та акторка кіно, а зараз — волонтерка та засновниця фонду Захист майбутнього. У фонді передають на фронт автівки, дрони, рації.

Я — військова волонтерка. Ми їдемо туди, куди не доїжджає ніхто, — розповідає Алла.

Фонд відвозить допомогу у Краматорськ, Курахове, Карлівку, туди, де йдуть активні бої. Одного разу жінка думала, що не повернеться додому, тому вже прощалася з дітьми та матір’ю.

Старша 16-річна донька Поліна допомагає мамі волонтерити: у штабі влаштовують благодійні аукціони та збирають вантажі.

Юні українці зараз масово стають благодійниками. Вони збирають кошти на ЗСУ, допомагають плести сітки та збирати вантажі.

Волонтерять як люди без досвіду, так і ті, хто вже роками займається подібною діяльність. Вони допомагають військовим та мирному населенню, переміщеним особам та тим, хто отримав травми, готують їсти та збирають речі. Щоб допомогти, до України приїздять навіть люди з-за кордону.



Приєднатися до волонтерського руху можна на створеній Національній волонтерській платформі. Тут можна обрати напрям, який тобі ближчий, та допомагати. Волонтерити можна навіть онлайн: на гарячих лініях, чат-ботах тощо. Платформа була створена ще у 2021 році, а за період повномасштабного вторгнення до неї приєдналося понад 400 тис. українців.

Українські волонтери та благодійні фонди закуповують навіть зброю для військових, зокрема вся Україна збирала на відомі Байрактари. Одним із тих, хто закуповував цих “пташок”, був фонд Повернись живим. Голова фонду Тарас Чмут у своєму інтерв’ю розповів про закупівлю Байрактарів, західну зброю та прогнози на майбутнє.

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