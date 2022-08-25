Таких, как они, нет нигде в мире! Как украинские волонтеры приближают нашу победу

Они приближают победу Украины бессонными ночами, готовя нуждающимся еду, военным — амуницию, иногда даже рискуя жизнью. Волонтеры помогают защищать нашу независимость и в горячих точках, и в тылу.

Признаются: сейчас аналогов украинскому волонтерскому движению в мире нет. Присоединиться к нему, по официальным опросам, хочет все больше украинцев и даже иностранцев.

Алла Мартынюк в мирное время — певица и актриса кино, а сейчас — волонтер и основатель фонда Захист майбутнього. В фонде передают на фронт авто, дроны, рации.

Я — военный волонтер. Мы едем туда, куда не доезжает никто, — рассказывает Алла.

Фонд отвозит помощь в Краматорск, Курахово, Карловку, туда, где идут активные бои. Однажды женщина думала, что не вернется домой, потому уже прощалась с детьми и матерью.

Старшая 16-летняя дочь Полина помогает маме волонтерить: в штабе устраивают благотворительные аукционы и собирают грузы.

Юные украинцы сейчас массово становятся волонтерами. Они собирают средства на ВСУ, помогают плести сетки и собирать грузы.

Волонтерами становятся и люди без опыта, и те, кто уже годами занимается подобной деятельностью. Они помогают военным и мирному населению, перемещенным лицам и получившим травмы, готовят еду и собирают вещи. Волонтерить в Украину приезжают даже люди из-за границы. Присоединиться к волонтерскому движению хотят все больше людей.

Присоединиться к волонтерскому движению можно на созданной Национальной волонтерской платформе. Здесь можно выбрать направление, которое тебе ближе, и помогать. Волонтерить можно даже онлайн: на горячих линиях, чат-ботах и ​​т.д. Платформа была создана еще в 2021 году, а за период полномасштабного вторжения к ней присоединилось более 400 тыс. украинцев.

Украинские волонтеры и благотворительные фонды закупают даже оружие для военных, в частности, вся Украина собирала на известные Байрактары. Одним из тех, кто закупал этих “птичек”, был фонд Повернись живим. Глава фонда Тарас Чмут в своем интервью рассказал о закупке Байрактаров, западном оружии и прогнозах на будущее.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!