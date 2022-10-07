Ворожа ракета вибухнула просто над головою! Дивовижний порятунок 72-річної мешканки Запоріжжя

72-річна пані Валентина дивом вижила після атаки на Запоріжжя, коли ворожа ракета вибухнула на горищі триповерхівки, просто в неї над головою.

Жінка зізнається, що відтоді сидить на заспокійливих. Бо ж після потужного вибуху, що розніс на друзки півпомешкання, довелось спочатку самотужки гасити пожежу, при чому власним халатом.

А потім пані Валентина витягала з-під завалів свого 85-річного чоловіка Володимира. Дивується, звідки сили взялись.

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Я не знаю, як його витягла. Тільки наступного дня подивилась, що в мене порізані ноги та все в синцях. Я його вивела до іншої кімнати, — згадує жінка.

Нині вона з чоловіком мешкає у двокімнатці сина. Пані Валентина в розпачі, бо не дуже вірить, що їхній будинок узагалі підлягає відновленню. А навіть якщо вдасться відбудувати дах і стіни, то на капремонт коштів немає.

Утім, чи не найбільше жінку приголомшує байдужість донедавна добрих товаришів-росіян до її лиха. Допомоги від них постраждала родина так і не дочекалась.

У лікарні досі залишаються десятки скалічених після кривавого теракту, що вчинили російські зенітники у Запоріжжі минулої п’ятниці.

Дізнайся, що розповіли очевидці про обстріл цивільної колони у Запоріжжі 30 вересня.

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