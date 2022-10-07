Вражеская ракета взорвалась прямо над головой! Удивительное спасение 72-летней жительницы Запорожья

72-летняя Валентина чудом выжила после атаки на Запорожье, когда вражеская ракета взорвалась на чердаке трехэтажки, прямо у нее над головой.

Женщина признается, что с тех пор сидит на успокоительном. Ведь после мощного взрыва, разнесшего вдребезги полдома, пришлось сначала самостоятельно тушить пожар, причем собственным халатом.

А потом Валентина вытаскивала из-под завалов своего 85-летнего мужа Владимира. Удивляется, откуда силы взялись.

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Я не знаю, как его вытащила. Только на следующий день посмотрела, что у меня изрезаны ноги и все в синяках. Я его вывела в другую комнату, — вспоминает женщина.

Сейчас она с мужем живет в двухкомнатной квартире сына. Валентина в отчаянии, потому что не очень верит, что их дом вообще подлежит восстановлению. А даже если удастся отстроить крышу и стены, то на капремонт денег все равно нет.

Однако больше всего женщину ошеломляет безразличие до недавнего времени добрых товарищей-россиян к ее беде. Помощи от них пострадавшая семья так и не дождалась.

В больнице до сих пор остаются десятки искалеченных после кровавого теракта, которые совершили российские зенитчики в Запорожье в прошлую пятницу.

Узнай, что рассказали очевидцы об обстреле гражданской колонны в Запорожье 30 сентября.

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