Розповіді

Підготовка, розвідка, блискучий результат — контрнаступ на Харківщині очима українських військових

Вікторія Мельник, редакторка сайту 25 Вересня 2022, 11:00
Звільнення Вовчанська
Фото: Facebook

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