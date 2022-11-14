Повертаємося та підіймаємо наш прапор — Володимир Зеленський відвідав звільнений Херсон

Нещодавно ми не могли повірити, що ЗСУ справді зайшли в Херсон. А сьогодні, 14 листопада, президент України Володимир Зеленський відвідав Херсон. У місті провели церемонію підняття прапора.

Також Володимир Зеленський провів прес-конференцію у звільненому місті. Одне з питань було, чому він наважився відвідати Херсон так швидко, адже це ризиковано.

Відповідь президента була такою:

Зараз також дивляться

— Важливо бути тут, усі ризикують… Військові ризикують щоденно, журналісти… Вони теж тут. Ми говоримо про Херсон, треба робити це саме тут та підтримувати херсонців.

Вони мають відчувати, що ми не тільки говоримо й обіцяємо, а реально повертаємося і підіймаємо наш прапор, — сказав він.

Також президент наголосив на тому, що важливо отримати емоції та енергію від людей, адже це мотивує.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів про безпекову ситуацію у Херсоні.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!

Фото: Володимир Зеленський / Telegram