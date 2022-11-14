Возвращаемся и поднимаем наш флаг — Владимир Зеленский посетил освобожденный Херсон

Недавно мы не могли поверить, что ВСУ действительно вошли в Херсон. Сегодня, 14 ноября, президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон. В городе провели церемонию поднятия флага.

Также Владимир Зеленский провел пресс-конференцию в деоккупированном городе. Один из вопросов был, почему он решился посетить Херсон так быстро, ведь это рискованно.

Ответ президента был следующим:

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— Важно быть здесь, все рискуют… Военные рискуют ежедневно, журналисты… Они тоже здесь. Мы говорим о Херсоне, нужно делать это именно здесь и поддерживать херсонцев.

Они должны чувствовать, что мы не только говорим и обещаем, но реально возвращаемся и поднимаем наш флаг, — сказал он.

Также президент отметил, что важно получить эмоции и энергию от людей, ведь это мотивирует.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о ситуации с безопасностью в Херсоне.

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Фото: Владимир Зеленский / Telegram