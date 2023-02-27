Трисантиметровий уламок біля серця підлітка, але львівські лікарі зробили диво! Вражаюча історія

Трисантиметровий уламок від снаряда застряг біля серця 16-річного Микити з Бахмута.

Хлопець потрапив під обстріл наприкінці січня. Уламок в будь-який момент міг призвести до смерті. Микиту евакуаційним потягом доставили до Львова.

Там місцеві лікарі, не витрачаючи ані хвилини, почали підготовку до надскладної операції. Окрім уламка під серцем, хлопець дістав і тяжкі поранення на плечі.

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Він разом із двоюрідним братом пішли по воду у рідному Бахмуті, саме тоді стався прильот снаряда. Брат загинув на місці.

До пошкодження уламком серця залишалось декількасот міліметрів. Якимось дивом уламок застряг між стінками судин не пошкодивши їх, — каже завідувач хірургічного відділення Олександр Калінчук.

Хлопця вдалось врятувати, а зараз на нього чекатиме реабілітація.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали історію медикині Альбіни на евакуаційному потязі.