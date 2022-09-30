Розповіді

“Страху немає, коли намагаєшся сфокусуватися на тому, що робиш”: історія медикині Альбіни на евакуаційному потязі

Вікторія Мельник, редакторка сайту 30 Вересня 2022, 16:00
Альбіна Жаркова
Фото: Українська Правда. Життя

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